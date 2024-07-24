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СМИ: послы ЕС встретятся, чтобы обсудить "бессрочную иммобилизацию" ЦБ РФ

СМИ: послы ЕС встретятся, чтобы обсудить "бессрочную иммобилизацию" ЦБ РФ - 24.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: послы ЕС встретятся, чтобы обсудить "бессрочную иммобилизацию" ЦБ РФ

Послы, представляющие 27 государств - членов Евросоюза встретятся в среду для обсуждения предложения Еврокомиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Банка... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T07:43+0300

2024-07-24T07:43+0300

2024-07-24T07:43+0300

санкции против рф

замороженные российские активы

ес

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Послы, представляющие 27 государств - членов Евросоюза встретятся в среду для обсуждения предложения Еврокомиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Банка России, пишет Financial Times со ссылкой на документ. "Послы 27 государств-членов ЕС встретятся сегодня, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации активов Центрального банка России", - отмечается в статье. Как передавало Bloomberg, Евросоюз представил членам два варианта замораживания активов российского ЦБ на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу плана "большой семерки" по использованию прибыли от активов для предоставления помощи Киеву. С февраля 2022 года в странах Запада было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры Евросоюза поручили ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

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санкции против рф, замороженные российские активы, ес