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Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами
Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами - 24.07.2024, ПРАЙМ
Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами
Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:33+0300
2024-07-24T11:33+0300
экономика
алкоголь
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество" Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов. Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.
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алкоголь, татьяна голикова
Экономика, алкоголь, Татьяна Голикова
11:33 24.07.2024
 
Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами

Голикова: россияне потребляют на 6 литров алкоголя на человека меньше, чем в 2009 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатели выбирают алкогольную продукцию в гипермаркете
Покупатели выбирают алкогольную продукцию в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество"
Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов.
Виски - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2024
Минфин предложил перенести маркировку импортного алкоголя в Россию
19 июля, 10:29
Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.
 
ЭкономикаалкогольТатьяна Голикова
 
 
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