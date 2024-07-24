https://1prime.ru/20240724/alkogol-850388904.html

Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами

Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами - 24.07.2024, ПРАЙМ

Голикова раскрыла динамику потребления алкоголя россиянами

Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:33+0300

2024-07-24T11:33+0300

2024-07-24T11:33+0300

экономика

алкоголь

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Потребление алкоголя россиянами уменьшилось с 14 литров на человека в 2009 году до восьми литров в год на сегодняшний день, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках первого национального проекта "Здоровье" с 2009 года… Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более восьми литров", - сказала Голикова во время пленарного заседания форума "Здоровое общество" Она отметила, что доля курящих людей уменьшилась с 40% до менее 19% за этот же период. Раньше в рационе человека преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар. Мало потребляли овощей и фруктов, что было связано и с уровнем жизни населения. По словам вице-премьера, потребление хлеба сократилось на 9%. При этом необходимость изменения рациона питания россиян сохраняется - необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов. Голикова подчеркнула, что инфраструктура из 484 центров здоровья и свыше 4 тысяч кабинетов медицинской профилактики будут работать на продление здоровой и активной жизни.

https://1prime.ru/20240719/alkogol-850260817.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алкоголь, татьяна голикова