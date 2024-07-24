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Эксперт ожидает снижения биржевой цены алюминия до 2000 долларов за тонну

Эксперт ожидает снижения биржевой цены алюминия до 2000 долларов за тонну - 24.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт ожидает снижения биржевой цены алюминия до 2000 долларов за тонну

Стоимость алюминия может упасть до 2000 долларов за тонну в ближайшее время на фоне снижения спроса со стороны мировой автомобильной промышленности и увеличения | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T22:25+0300

2024-07-24T22:25+0300

2024-07-24T22:25+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стоимость алюминия может упасть до 2000 долларов за тонну в ближайшее время на фоне снижения спроса со стороны мировой автомобильной промышленности и увеличения производства данного металла в Китае, предпосылок для роста цены до 2500 долларов за тонну и выше до конца года не наблюдается, сказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В среду на Лондонской бирже металлов (LME) алюминий упал до 2288 долларов за тонну - это самый низкий показатель за примерно четыре месяца. "С одной стороны, ослабление спроса на алюминий со стороны мирового автомобилестроения, а с другой стороны, увеличение выпуска в Китае и давят на мировые цены на алюминий. ... Значит, я допускаю в ближайшее время снижение стоимости крылатого металла до 2000 долларов за тонну. Я не вижу никаких предпосылок для подъема на отметку хотя бы 2500 долларов за тонну, скорее всего, до конца текущего года", - прокомментировал падение стоимости алюминия Хазанов. По словам эксперта, падение цен на алюминий связано с замедлением глобальной экономики, так как она балансирует на грани стагнации. В частности, это проявляется в более низких темпах производства автомобилей, для которых алюминий нужен в виде колес, двигателей, плоского проката для корпусов, считает Хазанов.

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торги, алюминий, цены на алюминий