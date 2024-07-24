Будет расти дальше: рынок что-то знает

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 23 июля, российский рубль перешел к укреплению - точнее, он дорожал всю сессию, а ближе к закрытию растерял некоторые из приобретений. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 87,86, евро/рубль - понизилась на 0,39%, до 95,29 руб., юань/рубль - на 0,57%, до 11,9035 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 24 июля на отметке в 87,2990 руб. за 1 доллар, евро - на 95,4598 руб. за 1 евро.Рыночная активность в рублевых парах начинает постепенно расширяться. По крайней мере, внутридневные колебания цен указывают на то, что инвесторы стали более активными. Это может быть связано с реализацией налоговых обязательств в ходе текущего периода.К утру среды нефть Brent продолжает падать и уходит к $81,13 за баррель. Опубликованные накануне данные API по запасам отразили снижение больше ожиданий. Это стало негативом для рынка, который продает пять дней без перерыва. Дополнительным фактором влияния является ближневосточный позитив: здесь проявляются основания для разговора о прекращении огня, что снижает риск срыва поставок нефтепродуктов из региона.В среду доллар США проследует в рамках 87,50-88,50 рублей. Накануне инвесторы тестировали область 87,00 руб. за доллар, но она устояла. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-96,50 рублей. Российский рынок акций во вторник оставил в силе восходящий импульс. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,11%, до 3028,01 п., индекс РТС - на 0,67%, до 1092,67 п. Для рублевого индикатора основным сценарием на сегодня остается диапазон 3015-3040 п., для валютного - 1070-1110 п.
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 23 июля, российский рубль перешел к укреплению - точнее, он дорожал всю сессию, а ближе к закрытию растерял некоторые из приобретений. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 87,86, евро/рубль - понизилась на 0,39%, до 95,29 руб., юань/рубль - на 0,57%, до 11,9035 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 24 июля на отметке в 87,2990 руб. за 1 доллар, евро - на 95,4598 руб. за 1 евро.
Рыночная активность в рублевых парах начинает постепенно расширяться. По крайней мере, внутридневные колебания цен указывают на то, что инвесторы стали более активными. Это может быть связано с реализацией налоговых обязательств в ходе текущего периода.
К утру среды нефть Brent продолжает падать и уходит к $81,13 за баррель. Опубликованные накануне данные API по запасам отразили снижение больше ожиданий. Это стало негативом для рынка, который продает пять дней без перерыва. Дополнительным фактором влияния является ближневосточный позитив: здесь проявляются основания для разговора о прекращении огня, что снижает риск срыва поставок нефтепродуктов из региона.
В среду доллар США проследует в рамках 87,50-88,50 рублей. Накануне инвесторы тестировали область 87,00 руб. за доллар, но она устояла. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-96,50 рублей.
Российский рынок акций во вторник оставил в силе восходящий импульс. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,11%, до 3028,01 п., индекс РТС - на 0,67%, до 1092,67 п. Для рублевого индикатора основным сценарием на сегодня остается диапазон 3015-3040 п., для валютного - 1070-1110 п.
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