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Будет расти дальше: рынок что-то знает - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Будет расти дальше: рынок что-то знает
Будет расти дальше: рынок что-то знает - 24.07.2024, ПРАЙМ
Будет расти дальше: рынок что-то знает
Во вторник, 23 июля, российский рубль перешел к укреплению - точнее, он дорожал всю сессию, а ближе к закрытию растерял некоторые из приобретений. Пара... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T08:54+0300
2024-07-24T08:54+0300
мнения аналитиков
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рынки
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акции
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 23 июля, российский рубль перешел к укреплению - точнее, он дорожал всю сессию, а ближе к закрытию растерял некоторые из приобретений. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 87,86, евро/рубль - понизилась на 0,39%, до 95,29 руб., юань/рубль - на 0,57%, до 11,9035 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 24 июля на отметке в 87,2990 руб. за 1 доллар, евро - на 95,4598 руб. за 1 евро.Рыночная активность в рублевых парах начинает постепенно расширяться. По крайней мере, внутридневные колебания цен указывают на то, что инвесторы стали более активными. Это может быть связано с реализацией налоговых обязательств в ходе текущего периода.К утру среды нефть Brent продолжает падать и уходит к $81,13 за баррель. Опубликованные накануне данные API по запасам отразили снижение больше ожиданий. Это стало негативом для рынка, который продает пять дней без перерыва. Дополнительным фактором влияния является ближневосточный позитив: здесь проявляются основания для разговора о прекращении огня, что снижает риск срыва поставок нефтепродуктов из региона.В среду доллар США проследует в рамках 87,50-88,50 рублей. Накануне инвесторы тестировали область 87,00 руб. за доллар, но она устояла. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-96,50 рублей. Российский рынок акций во вторник оставил в силе восходящий импульс. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,11%, до 3028,01 п., индекс РТС - на 0,67%, до 1092,67 п. Для рублевого индикатора основным сценарием на сегодня остается диапазон 3015-3040 п., для валютного - 1070-1110 п.
ПРАЙМ
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2024
Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, рынки, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, Курсы валют, Рынки, индекс Мосбиржи, Акции
08:54 24.07.2024
 

Будет расти дальше: рынок что-то знает

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 23 июля, российский рубль перешел к укреплению - точнее, он дорожал всю сессию, а ближе к закрытию растерял некоторые из приобретений. Пара доллар/рубль выросла на 0,02%, до 87,86, евро/рубль - понизилась на 0,39%, до 95,29 руб., юань/рубль - на 0,57%, до 11,9035 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 24 июля на отметке в 87,2990 руб. за 1 доллар, евро - на 95,4598 руб. за 1 евро.

Рыночная активность в рублевых парах начинает постепенно расширяться. По крайней мере, внутридневные колебания цен указывают на то, что инвесторы стали более активными. Это может быть связано с реализацией налоговых обязательств в ходе текущего периода.

К утру среды нефть Brent продолжает падать и уходит к $81,13 за баррель. Опубликованные накануне данные API по запасам отразили снижение больше ожиданий. Это стало негативом для рынка, который продает пять дней без перерыва. Дополнительным фактором влияния является ближневосточный позитив: здесь проявляются основания для разговора о прекращении огня, что снижает риск срыва поставок нефтепродуктов из региона.

В среду доллар США проследует в рамках 87,50-88,50 рублей. Накануне инвесторы тестировали область 87,00 руб. за доллар, но она устояла. Евровалюта сохранится в пределах 95,00-96,50 рублей.

Российский рынок акций во вторник оставил в силе восходящий импульс. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,11%, до 3028,01 п., индекс РТС - на 0,67%, до 1092,67 п. Для рублевого индикатора основным сценарием на сегодня остается диапазон 3015-3040 п., для валютного - 1070-1110 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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