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Импульс к росту ослаб - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Импульс к росту ослаб
Импульс к росту ослаб - 24.07.2024, ПРАЙМ
Импульс к росту ослаб
Рынок консолидируется в области недельных максимумов. Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% до 3028,01 п., индекс РТС вырос на 0,67% до 1092,67 п. на фоне... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T08:56+0300
2024-07-24T08:56+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Рынок консолидируется в области недельных максимумов. Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% до 3028,01 п., индекс РТС вырос на 0,67% до 1092,67 п. на фоне укрепления рубля. Поддержку национальной валюте оказывает очередной налоговый период.Российский экспорт энергоносителей в Китай в I полугодии текущего года вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил $46 млрд. На поставки из России пришлось почти 20% китайского импорта энергоресурсов, в то время как рассматриваются различные варианты увеличения поставок нефти в Китай в том числе по Северному морскому пути. Импорт российского газа в Китай в I полугодии увеличился на 17,4% по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что Россия в 2024 году экспортирует рекордный объем газа в Китай (40 млрд куб. м) и станет его крупнейшим поставщиком в регионе. Глава Роснефти отметил, что у России есть возможность увеличить поставки газа в Китай до более 100 млрд куб. м в год, учитывая мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.Доля основного акционера Совкомбанка, МКАО "Совко Капитал Партнерс", представителей менеджмента и аффилированных лиц в акционерном капитале банка сократилась ниже 90% капитала. Это позволило повысить болеем чем до 10% долю акций Совкомбанка в свободном обращении и может создать условия для включения акций банка в состав индекса МосБиржи.Озон-банк за первые шесть месяцев с начала 2024 года заработал 6,2 млрд руб. чистой прибыли и занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период, несмотря на скромный размер активов (139 млрд руб.), по которому Озон-банк занимает лишь 58-е место. Таким образом, финтех-подразделение маркетплейса OZON вносит существенный вклад в общий рост бизнеса, что позволит компании в перспективе ускорить выход на стабильную операционную прибыль.Ставки фрахта на перевозку 40-футового контейнера до $5937 к 18 июлю, в 2,2 раза с минимальных уровней мая 2024 года. Тенденция к повышению тарифов на контейнеры может положительно отразиться на будущих результатах транспортной группы FESCO, которая входит в состав ДВМП.Сегодня начнутся торги акциями МКПАО "Яндекс", совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие текущего года, а РусГидро раскроет операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Росстат опубликует данные по объему промышленного производства в России за июнь, а также еженедельные данные по индексу потребительских цен.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
08:56 24.07.2024
 

Импульс к росту ослаб

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Рынок консолидируется в области недельных максимумов. Индекс Мосбиржи повысился на 0,11% до 3028,01 п., индекс РТС вырос на 0,67% до 1092,67 п. на фоне укрепления рубля. Поддержку национальной валюте оказывает очередной налоговый период.
Российский экспорт энергоносителей в Китай в I полугодии текущего года вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил $46 млрд. На поставки из России пришлось почти 20% китайского импорта энергоресурсов, в то время как рассматриваются различные варианты увеличения поставок нефти в Китай в том числе по Северному морскому пути. Импорт российского газа в Китай в I полугодии увеличился на 17,4% по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что Россия в 2024 году экспортирует рекордный объем газа в Китай (40 млрд куб. м) и станет его крупнейшим поставщиком в регионе. Глава Роснефти отметил, что у России есть возможность увеличить поставки газа в Китай до более 100 млрд куб. м в год, учитывая мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.
Доля основного акционера Совкомбанка, МКАО "Совко Капитал Партнерс", представителей менеджмента и аффилированных лиц в акционерном капитале банка сократилась ниже 90% капитала. Это позволило повысить болеем чем до 10% долю акций Совкомбанка в свободном обращении и может создать условия для включения акций банка в состав индекса МосБиржи.
Озон-банк за первые шесть месяцев с начала 2024 года заработал 6,2 млрд руб. чистой прибыли и занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период, несмотря на скромный размер активов (139 млрд руб.), по которому Озон-банк занимает лишь 58-е место. Таким образом, финтех-подразделение маркетплейса OZON вносит существенный вклад в общий рост бизнеса, что позволит компании в перспективе ускорить выход на стабильную операционную прибыль.
Ставки фрахта на перевозку 40-футового контейнера до $5937 к 18 июлю, в 2,2 раза с минимальных уровней мая 2024 года. Тенденция к повышению тарифов на контейнеры может положительно отразиться на будущих результатах транспортной группы FESCO, которая входит в состав ДВМП.
Сегодня начнутся торги акциями МКПАО "Яндекс", совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие текущего года, а РусГидро раскроет операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Росстат опубликует данные по объему промышленного производства в России за июнь, а также еженедельные данные по индексу потребительских цен.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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