Рынок в выжидательном боковике

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне смог удержаться в плюсе, завершив день на 3028 п. Несмотря на укрепление рубля из-за приближающегося налогового периода и ценовой спад в нефти покупатели продемонстрировали силу. Поддержку динамике может оказывать реинвестирование дивидендов. Среди тех, кто уже начал процесс их выплаты – Сбербанк, компания направит своим акционерам за 2023 год рекордные 752 млрд рублей.Сегодня индекс Мосбиржи открылся в символическом плюсе, после быстро свалился в умеренный минус. Динамика вторника может повториться, бенчмарк сегодня может двигаться в зоне 3000-3050 п. с сильной поддержкой на нижней границе. Пробраться выше пока мешают не самая благоприятная конъюнктура сырьевого и валютного рынков, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.Учитывая текущую неопределенность, фокус внимания инвесторов может быть направлен на отдельные компании. Так, сегодня начинаются торги акциями МКПАО "Яндекс", Русгидро опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности — результаты в середине недели представят Qualcomm, IBM, AT&T.
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне смог удержаться в плюсе, завершив день на 3028 п. Несмотря на укрепление рубля из-за приближающегося налогового периода и ценовой спад в нефти покупатели продемонстрировали силу. Поддержку динамике может оказывать реинвестирование дивидендов. Среди тех, кто уже начал процесс их выплаты – Сбербанк, компания направит своим акционерам за 2023 год рекордные 752 млрд рублей.
Сегодня индекс Мосбиржи открылся в символическом плюсе, после быстро свалился в умеренный минус. Динамика вторника может повториться, бенчмарк сегодня может двигаться в зоне 3000-3050 п. с сильной поддержкой на нижней границе. Пробраться выше пока мешают не самая благоприятная конъюнктура сырьевого и валютного рынков, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.
Учитывая текущую неопределенность, фокус внимания инвесторов может быть направлен на отдельные компании. Так, сегодня начинаются торги акциями МКПАО "Яндекс", Русгидро опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности — результаты в середине недели представят Qualcomm, IBM, AT&T.
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