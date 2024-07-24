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Рынок в выжидательном боковике - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок в выжидательном боковике
Рынок в выжидательном боковике - 24.07.2024, ПРАЙМ
Рынок в выжидательном боковике
Индекс Мосбиржи накануне смог удержаться в плюсе, завершив день на 3028 п. Несмотря на укрепление рубля из-за приближающегося налогового периода и ценовой спад... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:24+0300
2024-07-24T10:25+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850386171.jpg?1721805930
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне смог удержаться в плюсе, завершив день на 3028 п. Несмотря на укрепление рубля из-за приближающегося налогового периода и ценовой спад в нефти покупатели продемонстрировали силу. Поддержку динамике может оказывать реинвестирование дивидендов. Среди тех, кто уже начал процесс их выплаты – Сбербанк, компания направит своим акционерам за 2023 год рекордные 752 млрд рублей.Сегодня индекс Мосбиржи открылся в символическом плюсе, после быстро свалился в умеренный минус. Динамика вторника может повториться, бенчмарк сегодня может двигаться в зоне 3000-3050 п. с сильной поддержкой на нижней границе. Пробраться выше пока мешают не самая благоприятная конъюнктура сырьевого и валютного рынков, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.Учитывая текущую неопределенность, фокус внимания инвесторов может быть направлен на отдельные компании. Так, сегодня начинаются торги акциями МКПАО "Яндекс", Русгидро опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности — результаты в середине недели представят Qualcomm, IBM, AT&amp;T.
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Александр Бахтин
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки, ставка банка россии
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки, ставка Банка России
10:24 24.07.2024 (обновлено: 10:25 24.07.2024)
 

Рынок в выжидательном боковике

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Александр Бахтин
Александр Бахтин
инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне смог удержаться в плюсе, завершив день на 3028 п. Несмотря на укрепление рубля из-за приближающегося налогового периода и ценовой спад в нефти покупатели продемонстрировали силу. Поддержку динамике может оказывать реинвестирование дивидендов. Среди тех, кто уже начал процесс их выплаты – Сбербанк, компания направит своим акционерам за 2023 год рекордные 752 млрд рублей.
Сегодня индекс Мосбиржи открылся в символическом плюсе, после быстро свалился в умеренный минус. Динамика вторника может повториться, бенчмарк сегодня может двигаться в зоне 3000-3050 п. с сильной поддержкой на нижней границе. Пробраться выше пока мешают не самая благоприятная конъюнктура сырьевого и валютного рынков, а также приближение заседания ЦБ по ключевой ставке.
Учитывая текущую неопределенность, фокус внимания инвесторов может быть направлен на отдельные компании. Так, сегодня начинаются торги акциями МКПАО "Яндекс", Русгидро опубликует операционные результаты за первое полугодие. В США продолжается сезон корпоративной отчетности — результаты в середине недели представят Qualcomm, IBM, AT&T.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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