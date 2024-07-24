https://1prime.ru/20240724/animator-850383996.html

В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка

В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка

В Махачкале задержан второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T09:24+0300

2024-07-24T09:24+0300

2024-07-24T09:24+0300

происшествия

следственный комитет

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - ПРАЙМ. В Махачкале задержан второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. Как уточнили в ведомстве, аниматора задержал по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным ведомства, в квест-комнате, предоставляющей развлекательные услуги в Махачкале на улице Расула Гамзатова, произошло возгорание. В результате погибли две девушки. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Одна из них скончалась практически сразу после прибытия в стационар в результате отравления угарным газом, вторая девушка, получившая ожоги 100% поверхности тела, умерла спустя несколько часов.Еще один человек пострадал, он также получил ожоги.Установлено, что аниматор поджег перчатку, которая использовалась в ходе квеста. В стороне, куда ее бросил подозреваемый, находилась емкость, наполненная бензином. В результате помещение быстро загорелось.

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дагестан

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следственный комитет, дагестан