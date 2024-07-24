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В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка
В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка
В Махачкале задержан второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T09:24+0300
2024-07-24T09:24+0300
происшествия
следственный комитет
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - ПРАЙМ. В Махачкале задержан второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. Как уточнили в ведомстве, аниматора задержал по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.По данным ведомства, в квест-комнате, предоставляющей развлекательные услуги в Махачкале на улице Расула Гамзатова, произошло возгорание. В результате погибли две девушки. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Одна из них скончалась практически сразу после прибытия в стационар в результате отравления угарным газом, вторая девушка, получившая ожоги 100% поверхности тела, умерла спустя несколько часов.Еще один человек пострадал, он также получил ожоги.Установлено, что аниматор поджег перчатку, которая использовалась в ходе квеста. В стороне, куда ее бросил подозреваемый, находилась емкость, наполненная бензином. В результате помещение быстро загорелось.
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следственный комитет, дагестан
Происшествия, Следственный комитет, Дагестан
09:24 24.07.2024
 
В Махачкале задержали еще одного аниматора квест-парка

В Махачкале задержали второго аниматора квест-парка по делу о пожаре с двумя погибшими

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 24 июл - ПРАЙМ. В Махачкале задержан второй аниматор квест-парка, где в результате пожара погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.
Как уточнили в ведомстве, аниматора задержал по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным ведомства, в квест-комнате, предоставляющей развлекательные услуги в Махачкале на улице Расула Гамзатова, произошло возгорание. В результате погибли две девушки. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Одна из них скончалась практически сразу после прибытия в стационар в результате отравления угарным газом, вторая девушка, получившая ожоги 100% поверхности тела, умерла спустя несколько часов.
#Капельница. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
СК: аниматор квест-комнаты, в которой погибли девушки, задержан
22 июля, 16:15
Еще один человек пострадал, он также получил ожоги.
Установлено, что аниматор поджег перчатку, которая использовалась в ходе квеста. В стороне, куда ее бросил подозреваемый, находилась емкость, наполненная бензином. В результате помещение быстро загорелось.
 
ПроисшествияСледственный комитетДагестан
 
 
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