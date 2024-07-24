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Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины в Москве

Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины в Москве - 24.07.2024, ПРАЙМ

Суд заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины в Москве

Замоскворецкий суд города Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины на севере Москвы. Об этом сообщили в среду агентству РИА Новости в суде. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T20:27+0300

2024-07-24T20:27+0300

2024-07-24T21:43+0300

происшествия

москва

арест

подрыв

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы заочно арестовал фигуранта дела о подрыве машины на севере Москвы. Об этом сообщили в среду агентству РИА Новости в суде. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции в отношении Евгения Серебрякова. Ранее в суде сообщили, что Серебряков был объявлен в международный розыск. В среду утром два человека пострадали при взрыве машины в Москве во дворе дома на улице Синявинской. По данным МВД России, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета РФ.Серебрякову вменяют незаконные покупку, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). Также ему вменяют покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (статья 30 УК РФ, статья 105 УК РФ, часть 2, пункты а, е, ж, з). Согласно перечисленным статьям, Серебрякову грозит пожизненное заключение.

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москва, арест, подрыв