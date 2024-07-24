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В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике - 24.07.2024, ПРАЙМ
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:16+0300
2024-07-24T11:45+0300
россия
сша
китай
арктика
мария захарова
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду. "Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - отметила она.По словам Захаровой, обновленная стратегия указывает на то, что в подходах США превалируют силовые сценарии обеспечения интересов на этой территории. Кроме того, добавила она, отдельного внимания требует закрепленное в документе "беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике"."В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - указала Захарова. В документе, в частности, указывалось, что Соединенные Штаты следят за растущим взаимодействием России и Китая в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним.
https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html
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россия, сша, китай, арктика, мария захарова
РОССИЯ, США, КИТАЙ, АРКТИКА, Мария Захарова
11:16 24.07.2024 (обновлено: 11:45 24.07.2024)
 
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике

МИД РФ: обновленная стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду.
"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - отметила она.
По словам Захаровой, обновленная стратегия указывает на то, что в подходах США превалируют силовые сценарии обеспечения интересов на этой территории.
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Кроме того, добавила она, отдельного внимания требует закрепленное в документе "беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике".
"В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - указала Захарова.
В документе, в частности, указывалось, что Соединенные Штаты следят за растущим взаимодействием России и Китая в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним.
 
РОССИЯСШАКИТАЙАРКТИКАМария Захарова
 
 
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