https://1prime.ru/20240724/arktika-850387956.html

В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике

В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике - 24.07.2024, ПРАЙМ

В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике

Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:16+0300

2024-07-24T11:16+0300

2024-07-24T11:45+0300

россия

сша

китай

арктика

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510453_0:12:3061:1734_1920x0_80_0_0_b966b36cafcb2eebd96fb07cdb64d245.jpg

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду. "Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - отметила она.По словам Захаровой, обновленная стратегия указывает на то, что в подходах США превалируют силовые сценарии обеспечения интересов на этой территории. Кроме того, добавила она, отдельного внимания требует закрепленное в документе "беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике"."В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - указала Захарова. В документе, в частности, указывалось, что Соединенные Штаты следят за растущим взаимодействием России и Китая в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним.

https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html

сша

китай

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, китай, арктика, мария захарова