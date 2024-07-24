https://1prime.ru/20240724/arktika-850387956.html
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике - 24.07.2024, ПРАЙМ
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:16+0300
2024-07-24T11:16+0300
2024-07-24T11:45+0300
россия
сша
китай
арктика
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510453_0:12:3061:1734_1920x0_80_0_0_b966b36cafcb2eebd96fb07cdb64d245.jpg
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду. "Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - отметила она.По словам Захаровой, обновленная стратегия указывает на то, что в подходах США превалируют силовые сценарии обеспечения интересов на этой территории. Кроме того, добавила она, отдельного внимания требует закрепленное в документе "беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике"."В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - указала Захарова. В документе, в частности, указывалось, что Соединенные Штаты следят за растущим взаимодействием России и Китая в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним.
https://1prime.ru/20240723/arktika-850355664.html
сша
китай
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510453_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_d9861bc250cdde308761d771da9d163c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, арктика, мария захарова
РОССИЯ, США, КИТАЙ, АРКТИКА, Мария Захарова
В МИД России дали оценку обновленной стратегии США по Арктике
МИД РФ: обновленная стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обновленная стратегия Соединенных Штатов по Арктике, со всей очевидностью, нацелена на эскалацию напряженности в этом регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду.
"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - отметила она.
По словам Захаровой, обновленная стратегия указывает на то, что в подходах США превалируют силовые сценарии обеспечения интересов на этой территории.
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора
Кроме того, добавила она, отдельного внимания требует закрепленное в документе "беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике".
"В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - указала Захарова.
В документе, в частности, указывалось, что Соединенные Штаты следят за растущим взаимодействием России и Китая в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним.