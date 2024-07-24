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В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T08:26+0300
2024-07-24T08:26+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство EFE.По данным агентства, всего на борту было 27 человек, включая восемь граждан России, двух граждан Перу, двух граждан Уругвая, а также пять граждан Индонезии."По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — сказано в материале.Также отмечается, что на борту судна находились десять граждан Испании, из которых шестеро были спасены, двое погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести. Судно принадлежало норвежской компании и шло под флагом острова Святой Елены.
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судно, происшествие
Происшествия, СУДНО, происшествие
08:26 24.07.2024
 
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

EFE: при крушении судна с россиянами у Фолклендов погибли восемь человек

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство EFE.
По данным агентства, всего на борту было 27 человек, включая восемь граждан России, двух граждан Перу, двух граждан Уругвая, а также пять граждан Индонезии.
"По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — сказано в материале.
Также отмечается, что на борту судна находились десять граждан Испании, из которых шестеро были спасены, двое погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести. Судно принадлежало норвежской компании и шло под флагом острова Святой Елены.
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