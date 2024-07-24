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В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T08:26+0300
2024-07-24T08:26+0300
2024-07-24T08:26+0300
происшествия
судно
происшествие
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство EFE.По данным агентства, всего на борту было 27 человек, включая восемь граждан России, двух граждан Перу, двух граждан Уругвая, а также пять граждан Индонезии."По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — сказано в материале.Также отмечается, что на борту судна находились десять граждан Испании, из которых шестеро были спасены, двое погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести. Судно принадлежало норвежской компании и шло под флагом острова Святой Елены.
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судно, происшествие
Происшествия, СУДНО, происшествие
В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту
EFE: при крушении судна с россиянами у Фолклендов погибли восемь человек
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство EFE
.
По данным агентства, всего на борту было 27 человек, включая восемь граждан России, двух граждан Перу, двух граждан Уругвая, а также пять граждан Индонезии.
"По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — сказано в материале.
Также отмечается, что на борту судна находились десять граждан Испании, из которых шестеро были спасены, двое погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести. Судно принадлежало норвежской компании и шло под флагом острова Святой Елены.
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