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В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:26+0300

2024-07-24T08:26+0300

2024-07-24T08:26+0300

происшествия

судно

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В результате крушения норвежского рыболовного судна Argos Georgia у Фолклендских островов погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает испанское агентство EFE.По данным агентства, всего на борту было 27 человек, включая восемь граждан России, двух граждан Перу, двух граждан Уругвая, а также пять граждан Индонезии."По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — сказано в материале.Также отмечается, что на борту судна находились десять граждан Испании, из которых шестеро были спасены, двое погибли, а еще двое считаются пропавшими без вести. Судно принадлежало норвежской компании и шло под флагом острова Святой Елены.

https://1prime.ru/20240716/sudno-850140288.html

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судно, происшествие