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Приложение "Авито" вновь доступно в App Store

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store - 24.07.2024, ПРАЙМ

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store

Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T06:21+0300

2024-07-24T06:21+0300

2024-07-24T12:21+0300

авито

app store

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Приложение "Авито" вновь доступно в App Store после пропажи из магазина в ночь на вторник, сообщила компания в Telegram-канале."Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал", - говорится в сообщении.В ночь на вторник компания сообщила, что ее приложение пропало из App Store по неизвестным причинам, а в Google Play доступно для скачивания. Тогда же "Авито" порекомендовал пользователям не удалять установленное приложение и отключить функцию "Сгружать неиспользуемые приложения".Позже компания сказала, что находится в контакте с Apple, выясняет причину пропажи приложения из App Store и делает все возможное для возвращения приложения в магазин.

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авито, app store