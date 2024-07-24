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Японский внедорожник Subaru Outback прошел проверку на качество

Японский внедорожник Subaru Outback прошел проверку на качество - 24.07.2024, ПРАЙМ

Японский внедорожник Subaru Outback прошел проверку на качество

Японский внедорожник Subaru Outback отличился рядом преимуществ в своей ценовой категории и успешно прошел тестирование экспертами журнала "За рулем". | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T14:35+0300

2024-07-24T14:35+0300

2024-07-24T14:35+0300

subaru

внедорожники

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Японский внедорожник Subaru Outback отличился рядом преимуществ в своей ценовой категории и успешно прошел тестирование экспертами журнала "За рулем".Главной чертой внедорожного универсала является атмосферный двигатель мощностью 188 л.с. Настроенное взаимодействие двигателя и вариатора обеспечивает линейное невзрывное ускорение сразу после нажатия на газ. Скорость разгона достигает 100 км/ч.Эксперты также высоко оценили подвеску и рулевое управление японца. Он хорошо реагирует на малейшие изменения в управлении даже на высокой скорости, не кренится при поворотах, а также не чувствителен к типу дорожного покрытия. Во внедорожнике установлена система EyeSight, позволяющая по траектории передних автомобилей определить полосу движения. Дополнительный звуковой сигнал при малейшем сбое с намеченной траектории обеспечивает безопасность вождения при выключенных радарах.Салон Subaru Outback сочетает в себе прекрасную эргономику, подогрев сидений, просторный задний ряд и интуитивно понятный приборный щиток. Эксперты отмечают, однако, и "минусы" модели: устаревшие потолочные плафоны и неполный подогрев руля.Стоимость внедорожника составляет 7,1 млн рублей. Эксперты предупреждают о дополнительных расходах на запчасти и материалы для обслуживания автомобиля. Тем не менее, Subaru Outback является отличным вариантом для тех, кто ищет сочетание комфорта и безопасности.

https://1prime.ru/20240718/avto-850241087.html

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subaru, внедорожники