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ЦБ зафиксировал рост прибыли крупнейших банков России

ЦБ зафиксировал рост прибыли крупнейших банков России - 24.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост прибыли крупнейших банков России

Крупнейшие российские банки в первом полугодии 2024 года получили чистую прибыль в 1,45 триллиона рублей, что на 8,8% больше, чем годом ранее, лидерами, как и... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T08:59+0300

2024-07-24T08:59+0300

2024-07-24T09:04+0300

экономика

россия

банки

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки в первом полугодии 2024 года получили чистую прибыль в 1,45 триллиона рублей, что на 8,8% больше, чем годом ранее, лидерами, как и год назад, остаются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе опубликованной Банком России отчетности. Системно значимые российские банки в январе-июне заработали 1,45 триллиона рублей, что составляет 78% от прибыли сектора за отчетный период (учтены банки, отчетность которых на 1 июля опубликована ЦБ РФ). Абсолютным лидером по чистой прибыли среди крупнейших банков вновь стал Сбербанк, который получил 768,7 миллиарда рублей, что на 5,6% больше, чем годом ранее. На втором месте расположился ВТБ, который снизил чистую прибыль на 3,8%, до 135,6 миллиарда рублей, а тройку лидеров продолжает замыкать Газпромбанк с прибылью в 103,5 миллиарда рублей, которая также уменьшилась за год - на 4,8%. На четвертое место с прошлогоднего шестого поднялся Промсвязьбанк, увеличив свою прибыль на 72,6%, до 97 миллиардов рублей, на пятом продолжает оставаться Райффайзенбанк с показателем в 71,3 миллиарда рублей (рост 22,3% год к году). Альфа-банк, увеличивший в первом полугодии прибыль на 36,3%, до 71,1 миллиарда рублей, поднялся шестое место с прошлогоднего седьмого. Затем на седьмом месте после прошлогоднего тринадцатого идет Россельхозбанк с чистой прибылью 53,6 миллиарда рублей (рост в 3,5 раза), "Открытие" остался на восьмом – 32,4 миллиарда рублей (рост на 10,5%). Юникредит банк поднялся на девятое место с двенадцатого – 29,2 миллиарда рублей (рост на 55,7%), а Т-Банк, заработавший 28,9 миллиарда рублей (рост на 51%), поднялся на одну строчку и теперь на десятом месте рейтинга. Совкомбанк, который снизил чистую прибыль за год на 52,5%, до 28,7 миллиарда рублей, опустился в рэнкинге с четвертого места на одиннадцатое. Чистая прибыль МКБ в первом полугодии 2024 года почти не изменилась по сравнению с показателем предыдущего года – 21,5 миллиарда рублей, он оказался на двенадцатом месте после прошлогоднего десятого. Наибольшее снижение прибыли среди системно значимых банков оказалось у Росбанка – на 71,6% до 6,8 миллиарда рублей, он опустился за год с девятого на тринадцатое место в рейтинге.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки