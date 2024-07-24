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Банкам продлили срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Банкам продлили срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо
Банкам продлили срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо - 24.07.2024, ПРАЙМ
Банкам продлили срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2025-2026 годы возможность для банков РФ вывести замороженные активы в отдельное... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:03+0300
2024-07-24T14:03+0300
экономика
россия
банки
госдума
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2025-2026 годы возможность для банков РФ вывести замороженные активы в отдельное юридическое лицо. Первоначальная редакция отменяла обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для операторов инвестплатформ и лиц, привлекающих через них инвестиции. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, продлевающую на два года срок, в течение которого банки, попавшие под санкции, могут провести реорганизацию, выделив заблокированные активы в отдельную компанию. Согласно действующему законодательству, этот срок завершается 31 декабря 2024 года. Новый закон продлевает его до 31 декабря 2026 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Банк России поддерживает продление срока действия механизма реорганизации банков, который позволяет им передавать заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами из недружественных стран в отдельное юрлицо. Это один из способов решить проблему заблокированных активов, поясняли ранее РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Там обращали внимание, что со стороны банков есть спрос на этот механизм, при этом до конца года остается не так много времени, чтобы они успели завершить все предусмотренные законодательством процедуры.
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россия, банки, госдума
Экономика, РОССИЯ, Банки, Госдума
14:03 24.07.2024
 
Банкам продлили срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

ГД продлила банкам до 2027 г срок вывода замороженных активов в отдельное юрлицо

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который продлевает на 2025-2026 годы возможность для банков РФ вывести замороженные активы в отдельное юридическое лицо.
Первоначальная редакция отменяла обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности для операторов инвестплатформ и лиц, привлекающих через них инвестиции. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, продлевающую на два года срок, в течение которого банки, попавшие под санкции, могут провести реорганизацию, выделив заблокированные активы в отдельную компанию.
Согласно действующему законодательству, этот срок завершается 31 декабря 2024 года. Новый закон продлевает его до 31 декабря 2026 года. Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Банк России поддерживает продление срока действия механизма реорганизации банков, который позволяет им передавать заблокированные активы и обязательства перед иностранными кредиторами из недружественных стран в отдельное юрлицо. Это один из способов решить проблему заблокированных активов, поясняли ранее РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
Там обращали внимание, что со стороны банков есть спрос на этот механизм, при этом до конца года остается не так много времени, чтобы они успели завершить все предусмотренные законодательством процедуры.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиГосдума
 
 
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