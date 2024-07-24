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Росстат отметил подорожание бензина и дизтоплива на АЗС за неделю

Росстат отметил подорожание бензина и дизтоплива на АЗС за неделю - 24.07.2024, ПРАЙМ

Росстат отметил подорожание бензина и дизтоплива на АЗС за неделю

Средняя розничная цена бензина в России с 15 по 22 июля выросла на 0,56%, или на 32 копейки, до 57,05 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:34+0300

2024-07-24T19:34+0300

2024-07-24T20:08+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 15 по 22 июля выросла на 0,56%, или на 32 копейки, до 57,05 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,29%, или на 19 копеек, до 66,34 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 8 по 15 июля, средняя цена бензина выросла на 0,5%, или на 30 копеек - до 56,73 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,2%, или на 16 копеек, до 66,15 рубля за литр.Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,53% - до 52,72 рубля за литр, Аи-95 - на 0,56%, до 57,64 рубля. Цена за литр Аи-98 выросла на 0,59% - до 72,04 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 16 по 22 июля составила 0,11%.Рост цен на бензин был зафиксирован в 81 регионе страны. Сильнее всего за отчетный период более всего в Республике Тыва (+3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5%.При этом недельная динамика по объему производства нефтепродуктов в материалах не приводится. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии этих данных было принято для обеспечения информационной безопасности рынка.Как сообщили РИА Новости в Минэнерго, по состоянию на последнюю декаду июля запасы бензина составляют 1,95 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,27 миллиона тонн, чего достаточно для обеспечения внутреннего рынка. С начала года динамика цен на топливо на АЗС не превышает темпов инфляции."Внутренний рынок полностью обеспечен предложением, Минэнерго в ежесуточно режиме осуществляет мониторинг ситуации", - подчеркнули в министерстве.Минэнерго в июле сообщило РИА Новости, что плановые ремонты на НПЗ идут по графику и не влияют на выполнение показателей по выпуску и поставкам топлива на внутренний рынок; сформированных запасов достаточно для его стабильного и бесперебойного обеспечения.

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россия, росстат, бензин, дизтопливо, азс