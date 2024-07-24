https://1prime.ru/20240724/blinovskaya-850390574.html

Блиновская оплатила долги по налогам на 230 миллионов рублей, сообщил юрист

Блиновская оплатила долги по налогам на 230 миллионов рублей, сообщил юрист - 24.07.2024, ПРАЙМ

Блиновская оплатила долги по налогам на 230 миллионов рублей, сообщил юрист

Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой в рамках ее уголовного дела в настоящее время составляет 677 миллионов... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:09+0300

2024-07-24T12:09+0300

2024-07-24T13:30+0300

елена блиновская

фнс россии

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основной долг "королевы марафонов" Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой в рамках ее уголовного дела в настоящее время составляет 677 миллионов 665 тысяч рублей, рассказал РИА Новости юрист Иван Морозов. "Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысяч", - добавил он. Морозов уточнил, что сумма приведена без пеней и штрафов. По данным СМИ, она может быть больше миллиарда рублей. Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей и легализации денежных средств. Блогер была помещена под домашний арест. После этого ей предъявили обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей. Также следствие просило суд заключить ее под стражу по причине нарушения условий домашнего ареста. В итоге "королеву марафонов" поместили в следственный изолятор.

https://1prime.ru/20240628/blinovskiy-849588966.html

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елена блиновская, фнс россии