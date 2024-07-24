https://1prime.ru/20240724/blokirovka-850402595.html

Венгрия усилит блокировку помощи Киеву, считает президент Словакии

Венгрия усилит блокировку помощи Киеву, считает президент Словакии - 24.07.2024, ПРАЙМ

Венгрия усилит блокировку помощи Киеву, считает президент Словакии

Будапешт будет только усиливать блокировку 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки вооружений Украине в... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:40+0300

2024-07-24T16:40+0300

2024-07-24T16:40+0300

энергетика

венгрия

словакия

транзит нефти по "дружбе"

поддержка украины

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БРАТИСЛАВА, 24 июл - ПРАЙМ. Будапешт будет только усиливать блокировку 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки вооружений Украине в связи с остановкой ею транзита нефти "Лукойла" из России. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции в среду президент Словакии Петер Пеллегрини. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил что Будапешт не одобрит выделение указанной суммы, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти "Лукойла" в Венгрию и Словакию. Он отмечал, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком в связи с тем, что ему важно решить проблему принципиально, так как "украинцы думают, что могут по собственной прихоти" сделать транзит нефти из РФ в Европу "частично невозможным". "Я думаю, после реакции Украины в отношении остановки транзита нефти компании "Лукойл", эта твердая позиция против разрешения выплаты этих средств еще усилится, и Венгрия будет продолжать их блокировать", — заявил Пеллегрини. Он добавил, что Братислава, конечно, хотела бы получить деньги, которые предназначены ей из указанного выше фонда, но с уважением относится к позиции Будапешта. Президент указал, что однажды Словакия получит обещанную ей сумму, но в настоящее время в двустороннем формате убедить Будапешт разблокировать эти средства невозможно и Братиславе остается только ждать. Пеллегрини подчеркнул, что Венгрия из-за остановки Киевом транзита "подвергается действительно серьезному риску нехватки сырья и реагирует на это адекватно. Сийярто ранее заявил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Минэкономики Словакии также подтвердило, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" в связи с действиями Киева. В ведомстве также заявляли, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но в министерстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.

https://1prime.ru/20240724/siyyarto-850401406.html

венгрия

словакия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, словакия, транзит нефти по "дружбе", поддержка украины