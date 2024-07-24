https://1prime.ru/20240724/diztoplivo-850410178.html

Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране

Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране

Российская нефтеперерабатывающая отрасль в июне сократила производство дизельного топлива на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:32+0300

2024-07-24T19:32+0300

2024-07-24T19:32+0300

энергетика

россия

росстат

производство дизтоплива

https://cdnn.1prime.ru/img/82944/60/829446001_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0db025ad6731052de792f4b6feb5243e.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в июне сократила производство дизельного топлива на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Выпуск дизтоплива за январь-май составлял 35,9 миллиона тонн, а за январь-июнь составил 42,7 миллиона тонн. Таким образом, объем производства только в июне составил 6,8 миллиона тонн. В материалах Росстата уточняется, что в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года показатель сократился на 8,1%, а по сравнению с маем - на 4,3%. В первом полугодии производство дизеля сократилось в годовом выражении на 3,1%. При этом Росстат скрыл показатели по производству автомобильного бензина. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии данных было принято для "обеспечения информационной безопасности рынка". При этом производство прямогонного бензина (не применяется как автомобильное топливо, используется как сырье в нефтехимии) в январе-июне составило 4,2 миллиона тонн, сократившись на 28,1%. В июне его выпуск составил 700 тысяч тонн, что меньше на 23,5%, чем в июне прошлого года, и на 11,6%, чем в мае этого года. Производство сжиженного пропана и бутана в первом полугодии сократилось на 1,4%, до 8,9 миллиона тонн. В июне производство составило 1,3 миллиона тонн, что меньше на 9,8% по сравнению с июнем прошлого года и на 12,2% - по сравнению с маем этого года. Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение экспорта до 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 августа запрет экспорта автоматически возобновится. При этом правительство рассматривает предложение продлить запрет экспорта бензина из РФ на сентябрь-октябрь, примет решение исходя из ситуации на рынке.

https://1prime.ru/20240723/avtomobil-850351450.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, производство дизтоплива