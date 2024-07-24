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Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране
Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране
Российская нефтеперерабатывающая отрасль в июне сократила производство дизельного топлива на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:32+0300
2024-07-24T19:32+0300
энергетика
россия
росстат
производство дизтоплива
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в июне сократила производство дизельного топлива на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 миллиона тонн, следует из материалов Росстата. Выпуск дизтоплива за январь-май составлял 35,9 миллиона тонн, а за январь-июнь составил 42,7 миллиона тонн. Таким образом, объем производства только в июне составил 6,8 миллиона тонн. В материалах Росстата уточняется, что в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года показатель сократился на 8,1%, а по сравнению с маем - на 4,3%. В первом полугодии производство дизеля сократилось в годовом выражении на 3,1%. При этом Росстат скрыл показатели по производству автомобильного бензина. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии данных было принято для "обеспечения информационной безопасности рынка". При этом производство прямогонного бензина (не применяется как автомобильное топливо, используется как сырье в нефтехимии) в январе-июне составило 4,2 миллиона тонн, сократившись на 28,1%. В июне его выпуск составил 700 тысяч тонн, что меньше на 23,5%, чем в июне прошлого года, и на 11,6%, чем в мае этого года. Производство сжиженного пропана и бутана в первом полугодии сократилось на 1,4%, до 8,9 миллиона тонн. В июне производство составило 1,3 миллиона тонн, что меньше на 9,8% по сравнению с июнем прошлого года и на 12,2% - по сравнению с маем этого года. Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение экспорта до 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 августа запрет экспорта автоматически возобновится. При этом правительство рассматривает предложение продлить запрет экспорта бензина из РФ на сентябрь-октябрь, примет решение исходя из ситуации на рынке.
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россия, росстат, производство дизтоплива
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, производство дизтоплива
19:32 24.07.2024
 
Росстат зафиксировал снижение выпуска дизтоплива в стране

Росстат: выпуск дизтоплива в стране в июне сократился на 8,1%, до 6,8 млн тонн

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПродажа дизельного топлива в Екатеринбурге
Продажа дизельного топлива в Екатеринбурге - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в июне сократила производство дизельного топлива на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,8 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.
Выпуск дизтоплива за январь-май составлял 35,9 миллиона тонн, а за январь-июнь составил 42,7 миллиона тонн. Таким образом, объем производства только в июне составил 6,8 миллиона тонн. В материалах Росстата уточняется, что в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года показатель сократился на 8,1%, а по сравнению с маем - на 4,3%. В первом полугодии производство дизеля сократилось в годовом выражении на 3,1%.
При этом Росстат скрыл показатели по производству автомобильного бензина. Как объясняли РИА Новости в Минэнерго РФ, решение о закрытии данных было принято для "обеспечения информационной безопасности рынка".
При этом производство прямогонного бензина (не применяется как автомобильное топливо, используется как сырье в нефтехимии) в январе-июне составило 4,2 миллиона тонн, сократившись на 28,1%. В июне его выпуск составил 700 тысяч тонн, что меньше на 23,5%, чем в июне прошлого года, и на 11,6%, чем в мае этого года.
Производство сжиженного пропана и бутана в первом полугодии сократилось на 1,4%, до 8,9 миллиона тонн. В июне производство составило 1,3 миллиона тонн, что меньше на 9,8% по сравнению с июнем прошлого года и на 12,2% - по сравнению с маем этого года.
Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, однако в конце мая запрет был временно снят. В конце июня правительство продлило разрешение экспорта до 1 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 августа запрет экспорта автоматически возобновится. При этом правительство рассматривает предложение продлить запрет экспорта бензина из РФ на сентябрь-октябрь, примет решение исходя из ситуации на рынке.
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