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В Британии ожидают увеличение доходов королевской семьи

В Британии ожидают увеличение доходов королевской семьи - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Британии ожидают увеличение доходов королевской семьи

Доход королевской семьи Великобритании в следующем финансовом году увеличится на 53% и составит 132 миллиона фунтов стерлингов, сообщил в среду телеканал Sky... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:31+0300

2024-07-24T15:31+0300

2024-07-24T15:31+0300

великобритания

королевская семья

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Доход королевской семьи Великобритании в следующем финансовом году увеличится на 53% и составит 132 миллиона фунтов стерлингов, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на опубликованный в среду отчет Букингемского дворца за прошедший финансовый год. Основная доля дохода это 12% от прибыли компании "Собственность Короны", управляющей королевской недвижимостью. В этом году ее прибыль достигла 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, в связи с чем и доход семьи увеличится на 45 миллионов фунтов стерлингов. В 2023-24 финансовом году королевская семья получила 86,3 миллиона, передает Sky News. Годовой отчет отражает первый полный финансовый год правления короля Карла III. Согласно опубликованным данным, расходы на официальные поездки увеличились с 3,9 до 4,2 миллионов фунтов стерлингов, а на проведение коронации в прошлом году было потрачено почти 800 тысяч. Королевская семья также планирует купить два вертолета, несмотря на то, что король Карл III выступает за борьбу с изменением климата, а представители королевского окружения ранее заявляли, что у монарха "аллергия" на вертолеты, сообщает телеканал. Однако эти вертолеты будут частично использовать экологически чистое топливо, а их покупка необходима для посещения членами королевской семьи отдаленных районов страны. Отчет также отражает расходы на перевод парка королевских "Бентли" на биотопливо и установку первых солнечных панелей в Виндзорском замке. Ранее в финансовых отчетах, опубликованных Кенсингтонским дворцом и герцогством Корнуоллским, было указано, что в прошлом году личный доход принца Уильяма составил более 23 миллионов фунтов стерлингов, пишет Sky News.

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великобритания, королевская семья