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США покинули тройку лидеров по поставкам древесины в Китай - 24.07.2024, ПРАЙМ
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США покинули тройку лидеров по поставкам древесины в Китай
США покинули тройку лидеров по поставкам древесины в Китай - 24.07.2024, ПРАЙМ
США покинули тройку лидеров по поставкам древесины в Китай
Вьетнам по итогам первых шести месяцев текущего года вытеснил США из тройки крупнейших поставщиков древесины в Китай, лидером остается Россия, следует из... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T20:39+0300
2024-07-24T20:39+0300
экономика
сша
китай
древесина
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Вьетнам по итогам первых шести месяцев текущего года вытеснил США из тройки крупнейших поставщиков древесины в Китай, лидером остается Россия, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни. Главным поставщиком древесины и изделий из нее в Китай уже много лет остается Россия: в первом полугодии страна нарастила экспорт на 2,2% - до 1,67 миллиарда долларов. Второе место бессменно занимает Новая Зеландия, которая в прошлом году немного сократила поставки – на 1,1%, до 1,16 миллиарда долларов. Вьетнам в первом полугодии смог увеличить экспорт древесины сразу на треть – до 1,12 миллиарда долларов, что позволило ему стать третьим крупнейшим поставщиком Пекину вместо США. Штаты же, наоборот, сократили поставки на 9% - до 826 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Таиланд с ростом поставок на 17% - до 765 миллионов долларов. Во второй пятерке основных экспортеров Австралия (383 миллиона долларов), Германия (287 миллионов), Канада (257 миллионов), Папуа-Новая Гвинея (242 миллиона) и Индонезия (219 миллионов). В целом Китай в первом полугодии сократил ввоз древесины из-за рубежа примерно на 1% - до 9,5 миллиарда долларов.
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сша, китай, древесина
Экономика, США, КИТАЙ, древесина
20:39 24.07.2024
 
США покинули тройку лидеров по поставкам древесины в Китай

РИА Новости: США выпали из тройки крупнейших поставщиков древесины в Китай

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Погрузка бревен в грузовой железнодорожный состав
 Погрузка бревен в грузовой железнодорожный состав - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Вьетнам по итогам первых шести месяцев текущего года вытеснил США из тройки крупнейших поставщиков древесины в Китай, лидером остается Россия, следует из расчетов РИА Новости по данным китайской таможни.
Главным поставщиком древесины и изделий из нее в Китай уже много лет остается Россия: в первом полугодии страна нарастила экспорт на 2,2% - до 1,67 миллиарда долларов. Второе место бессменно занимает Новая Зеландия, которая в прошлом году немного сократила поставки – на 1,1%, до 1,16 миллиарда долларов.
Вьетнам в первом полугодии смог увеличить экспорт древесины сразу на треть – до 1,12 миллиарда долларов, что позволило ему стать третьим крупнейшим поставщиком Пекину вместо США. Штаты же, наоборот, сократили поставки на 9% - до 826 миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Таиланд с ростом поставок на 17% - до 765 миллионов долларов.
Во второй пятерке основных экспортеров Австралия (383 миллиона долларов), Германия (287 миллионов), Канада (257 миллионов), Папуа-Новая Гвинея (242 миллиона) и Индонезия (219 миллионов).
В целом Китай в первом полугодии сократил ввоз древесины из-за рубежа примерно на 1% - до 9,5 миллиарда долларов.
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ЭкономикаСШАКИТАЙдревесина
 
 
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