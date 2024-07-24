https://1prime.ru/20240724/eda-850380768.html

В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду - 24.07.2024, ПРАЙМ

В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:23+0300

2024-07-24T05:23+0300

2024-07-24T05:23+0300

экономика

продукты

доходы

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/68/841476872_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_47e2c477a6fc4c6c06b58e7447847a8a.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад - 4,4%. В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%). Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на 2 процентных пункта больше - 36,6%. Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось - до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения. Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.

https://1prime.ru/20240421/makarony-847555834.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

продукты, доходы