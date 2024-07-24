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В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду - 24.07.2024, ПРАЙМ
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T05:23+0300
2024-07-24T05:23+0300
2024-07-24T05:23+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад - 4,4%. В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%). Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на 2 процентных пункта больше - 36,6%. Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось - до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения. Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.
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продукты, доходы
Экономика, продукты, доходы
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1% от семей, а 20 лет назад - 4,4%.
В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4% с 2,7% годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5%).
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Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на 2 процентных пункта больше - 36,6%.
Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7% с 49,7%. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось - до 11,2% с 12,9%. При этом около 0,1% российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения.
Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8%, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5%.