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В ООН отметили рост глобальной торговли в обход политики - 24.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240724/ekonomika-850390691.html
В ООН отметили рост глобальной торговли в обход политики
В ООН отметили рост глобальной торговли в обход политики - 24.07.2024, ПРАЙМ
В ООН отметили рост глобальной торговли в обход политики
Объем мировой торговли в 2024 году должен достигнуть 32 триллионов долларов, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные доклада ЮНКТАД. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:11+0300
2024-07-24T12:11+0300
экономика
глобальная торговля
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Объем мировой торговли в 2024 году должен достигнуть 32 триллионов долларов, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные доклада ЮНКТАД.Отмечается, что в первом квартале 2024 года торговля начала показывать постепенный рост, с увеличением торговли товарами на 1% и услугами на 1,5%. Основной вклад в рост внесла торговля США с Китаем и Индией. Рост был замечен в большинстве секторов, особенно в химической, фармацевтической, текстильной и металлургической отраслях, хотя торговля транспортным и коммуникационным оборудованием снизилась.Аналитики отмечают, что формат протекционистской политики стран поддерживает рост не только отраслей, зависимых от государственных инвестиций, но и товарных групп, спрос на которые будет расти.Долгосрочные перспективы мировой торговли ожидаются позитивными, особенно с удлинением цепочек поставок. Некоторые страны Восточной Азии и Латинской Америки активно интегрируются в цепочки поставок, несмотря на изменения в торговой политике и геополитическую нестабильность.
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глобальная торговля
Экономика, глобальная торговля
12:11 24.07.2024
 
В ООН отметили рост глобальной торговли в обход политики

ЮНКТАД: объем мировой торговли в 2024 году может вырасти до 32 трлн долларов

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Объем мировой торговли в 2024 году должен достигнуть 32 триллионов долларов, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные доклада ЮНКТАД.
Отмечается, что в первом квартале 2024 года торговля начала показывать постепенный рост, с увеличением торговли товарами на 1% и услугами на 1,5%. Основной вклад в рост внесла торговля США с Китаем и Индией. Рост был замечен в большинстве секторов, особенно в химической, фармацевтической, текстильной и металлургической отраслях, хотя торговля транспортным и коммуникационным оборудованием снизилась.
Аналитики отмечают, что формат протекционистской политики стран поддерживает рост не только отраслей, зависимых от государственных инвестиций, но и товарных групп, спрос на которые будет расти.
Долгосрочные перспективы мировой торговли ожидаются позитивными, особенно с удлинением цепочек поставок. Некоторые страны Восточной Азии и Латинской Америки активно интегрируются в цепочки поставок, несмотря на изменения в торговой политике и геополитическую нестабильность.
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
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Экономикаглобальная торговля
 
 
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