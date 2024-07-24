https://1prime.ru/20240724/ekoprodukty-850394973.html

В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов

В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:47+0300

2024-07-24T13:47+0300

2024-07-24T13:47+0300

экопродукты

россия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических продуктов. С 1 сентября 2024 года в России должен вступить в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Предполагается, что это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Новый закон переносит на год вступление этого закона в силу. Соответствующую поправку Госдума поддержала в рамках второго чтения проекта закона об агрегаторах для сбыта фермерской продукции. Причем это изменение начнет действовать со дня официального опубликования нового закона, а сам он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно закону, срок вступления которого переносится, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки. Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.

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экопродукты, россия