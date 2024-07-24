Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/ekoprodukty-850394973.html
В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов
В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:47+0300
2024-07-24T13:47+0300
экопродукты
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/76/832827607_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bcd81b4307f49934e0ef516d326082c5.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических продуктов. С 1 сентября 2024 года в России должен вступить в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Предполагается, что это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Новый закон переносит на год вступление этого закона в силу. Соответствующую поправку Госдума поддержала в рамках второго чтения проекта закона об агрегаторах для сбыта фермерской продукции. Причем это изменение начнет действовать со дня официального опубликования нового закона, а сам он вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Согласно закону, срок вступления которого переносится, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки. Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.
https://1prime.ru/20240715/drontsentry-850132932.html
https://1prime.ru/20240724/eda-850380768.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/76/832827607_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f40d3ff7b5cef14f9d85c7916d63addc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экопродукты, россия
экопродукты, РОССИЯ
13:47 24.07.2024
 
В Госдуме рассказали, когда вступят в силу новые правила для экопродуктов

Госдума перенесла на год вступление в силу новых правил маркировки экопродуктов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГородская ферма "РусЭко"
Городская ферма РусЭко - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который переносит на год, до 1 сентября 2025 года, начало действия новых правил маркировки органических продуктов.
С 1 сентября 2024 года в России должен вступить в силу закон, разрешающий использовать обозначения "эко", "био" и им подобные для маркировки только органических продуктов, за некоторыми исключениями. Предполагается, что это позволит снизить на рынке долю продукции, вводящей потребителей в заблуждение. Новый закон переносит на год вступление этого закона в силу.
Соответствующую поправку Госдума поддержала в рамках второго чтения проекта закона об агрегаторах для сбыта фермерской продукции. Причем это изменение начнет действовать со дня официального опубликования нового закона, а сам он вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Согласно закону, срок вступления которого переносится, слова "биодинамический", "биологический", "экологический", "экологически чистый", "зеленый" или сходные по значению слова либо их сокращения, или обозначения "эко", "био" могут использоваться только при маркировке органической продукции. Таким образом, производителям придется подтверждать заявленные характеристики такой продукции до ее маркировки.
Производство риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
В РФ может появиться сеть дронцентров для сельхозопераций, считает эксперт
15 июля, 21:11
Исключение предусмотрено лишь для нескольких случаев: если техрегламенты допускают использование обозначения "био" независимо от способа производства продукции; слово "зеленый" используется в маркировке для обозначения цвета продукции или степени ее созревания; словосочетание "зеленый эталон" используется для маркировки сельхозпродукции, сельскохозяйственного сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками.
Под органической продукцией сейчас понимаются экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.)
Надписи для маркировки такой продукции могут содержать слово "органический", а также его сокращения или производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием продукта. В то же время на продовольственном рынке России, помимо сертифицированной органической продукции, существуют различные продукты с маркировками "эко", "био" и другими подобными. Это затрудняет для потребителей идентификацию органической продукции.
Стеллажи с подсолнечным маслом в гипермаркете - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
05:23
 
экопродуктыРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала