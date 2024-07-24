Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240724/elektroenergiya-850410572.html
Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне
Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне - 24.07.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне
Выработка электроэнергии в РФ в июне снизилась на 4,7% по сравнению с маем, за январь-июнь выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:38+0300
2024-07-24T19:38+0300
энергетика
россия
росстат
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в июне снизилась на 4,7% по сравнению с маем, за январь-июнь выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 613 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Ведомство не указывает абсолютные показатели за июнь. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-июне увеличили выработку электроэнергии на 2,9% в годовом выражении - до 393 миллиардов кВт.ч. В июне выработка ТЭС выросла на 7,2% в годовом выражении и на снизилась на 2,9% по сравнению с маем. Гидроэлектростанции за шесть месяцев произвели 111 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 13,8% больше, чем год назад. В июне выработка ГЭС увеличилась на 16,7% в годовом выражении и снизилась на 6,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС за январь-июнь снизилась на 1,9% - до 104 миллиардов кВт.ч. При этом в июне она снизилась на 13,5% в годовом выражении и 8,1% по сравнению с маем.
https://1prime.ru/20240716/pereboi-850194347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_b26603a183d79e215bcc9013128f8748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, Росстат, электроэнергия
19:38 24.07.2024
 
Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне

Росстат: выработка электроэнергии в стране в июне снизилась на 4,7% к маю

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в июне снизилась на 4,7% по сравнению с маем, за январь-июнь выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 613 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Ведомство не указывает абсолютные показатели за июнь.
Отмечается, что тепловые электростанции в январе-июне увеличили выработку электроэнергии на 2,9% в годовом выражении - до 393 миллиардов кВт.ч. В июне выработка ТЭС выросла на 7,2% в годовом выражении и на снизилась на 2,9% по сравнению с маем.
Гидроэлектростанции за шесть месяцев произвели 111 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 13,8% больше, чем год назад. В июне выработка ГЭС увеличилась на 16,7% в годовом выражении и снизилась на 6,2% в месячном.
Генерация электричества на АЭС за январь-июнь снизилась на 1,9% - до 104 миллиардов кВт.ч. При этом в июне она снизилась на 13,5% в годовом выражении и 8,1% по сравнению с маем.
Энергетические объекты - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Названа причина перебоев в энергоснабжении на Юге России
16 июля, 21:58
 
ЭнергетикаРОССИЯРосстатэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала