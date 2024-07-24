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Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне

Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне - 24.07.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение выработки электроэнергии в стране в июне

Выработка электроэнергии в РФ в июне снизилась на 4,7% по сравнению с маем, за январь-июнь выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:38+0300

2024-07-24T19:38+0300

2024-07-24T19:38+0300

энергетика

россия

росстат

электроэнергия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ в июне снизилась на 4,7% по сравнению с маем, за январь-июнь выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 613 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Ведомство не указывает абсолютные показатели за июнь. Отмечается, что тепловые электростанции в январе-июне увеличили выработку электроэнергии на 2,9% в годовом выражении - до 393 миллиардов кВт.ч. В июне выработка ТЭС выросла на 7,2% в годовом выражении и на снизилась на 2,9% по сравнению с маем. Гидроэлектростанции за шесть месяцев произвели 111 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 13,8% больше, чем год назад. В июне выработка ГЭС увеличилась на 16,7% в годовом выражении и снизилась на 6,2% в месячном. Генерация электричества на АЭС за январь-июнь снизилась на 1,9% - до 104 миллиардов кВт.ч. При этом в июне она снизилась на 13,5% в годовом выражении и 8,1% по сравнению с маем.

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россия, росстат, электроэнергия