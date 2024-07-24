Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/fas-850393027.html
ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка
ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка - 24.07.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации в рекламе о кешбэке при... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:02+0300
2024-07-24T13:02+0300
фас рф
альфа-банк
яндекс еда
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации в рекламе о кешбэке при оплате услуг, сообщает ведомство. Уточняется, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка, однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы... По мнению ФАС России, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240724/sgovor-850383524.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, альфа-банк, яндекс еда
ФАС РФ, Альфа-банк, Яндекс Еда
13:02 24.07.2024
 
ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка

ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка из-за рекламы о кешбэке

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОткрытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации в рекламе о кешбэке при оплате услуг, сообщает ведомство.
Уточняется, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка, однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.
"ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы... По мнению ФАС России, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС
09:03
 
ФАС РФАльфа-банкЯндекс Еда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала