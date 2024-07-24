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ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка

ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка - 24.07.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело в отношении "Яндекс Еды" и Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации в рекламе о кешбэке при... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:02+0300

2024-07-24T13:02+0300

2024-07-24T13:02+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении сервиса "Яндекс Еда" и Альфа-банка из-за неполной информации в рекламе о кешбэке при оплате услуг, сообщает ведомство. Уточняется, что в службу поступила жалоба гражданина на рекламу этих компаний, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов. В ролике содержалась информация о начислении 50% кешбэка при оплате заказа в сервисе "Яндекса" любой картой банка, однако сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, "недоступным для восприятия". Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-банк" и ООО "Яндекс Еда". В случае установления вины организациям грозят штрафы... По мнению ФАС России, действия компаний могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении.

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