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Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа - 24.07.2024, ПРАЙМ
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа
У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:50+0300
2024-07-24T17:50+0300
2024-07-24T17:58+0300
дональд трамп
фбр
конгресс сша
покушение на дональда трампа
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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Американский чиновник выступал на слушаниях в Конгрессе."На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй.Он добавил, что покушавшийся выстрелил восемь раз. По словам директора, ФБР "не оставит камня на камне" в ходе расследования и обязательно выяснит, что случилось.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля, он и еще два человека были ранены, один человек погиб. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, жителя штата, где выступал Трамп.ФБР расследует дело как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
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дональд трамп, фбр, конгресс сша, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, ФБР, Конгресс США, покушение на Дональда Трампа
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа
Директор ФБР Рэй заявил, что у стрелявшего в Трампа не было сообщников
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Американский чиновник выступал на слушаниях в Конгрессе.
"На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй.
Он добавил, что покушавшийся выстрелил восемь раз. По словам директора, ФБР "не оставит камня на камне" в ходе расследования и обязательно выяснит, что случилось.
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля, он и еще два человека были ранены, один человек погиб. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, жителя штата, где выступал Трамп.
ФБР расследует дело как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
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