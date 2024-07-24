Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240724/fbr-850405476.html
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа - 24.07.2024, ПРАЙМ
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа
У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:50+0300
2024-07-24T17:58+0300
дональд трамп
фбр
конгресс сша
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_5f1d681f0f0f31fc65952b93331a4645.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Американский чиновник выступал на слушаниях в Конгрессе."На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй.Он добавил, что покушавшийся выстрелил восемь раз. По словам директора, ФБР "не оставит камня на камне" в ходе расследования и обязательно выяснит, что случилось.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля, он и еще два человека были ранены, один человек погиб. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, жителя штата, где выступал Трамп.ФБР расследует дело как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
https://1prime.ru/20240723/kiev-850365147.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82810/45/828104581_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_fc4f81118bc8f791f91cacd9b2ff4550.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, фбр, конгресс сша, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, ФБР, Конгресс США, покушение на Дональда Трампа
17:50 24.07.2024 (обновлено: 17:58 24.07.2024)
 
Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа

Директор ФБР Рэй заявил, что у стрелявшего в Трампа не было сообщников

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© Фото : Federal Bureau of Investigation
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Американский чиновник выступал на слушаниях в Конгрессе.
"На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй.
Он добавил, что покушавшийся выстрелил восемь раз. По словам директора, ФБР "не оставит камня на камне" в ходе расследования и обязательно выяснит, что случилось.
Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля, он и еще два человека были ранены, один человек погиб. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, жителя штата, где выступал Трамп.
ФБР расследует дело как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
"Будут очень сложными". В Киеве испугались проблем от переизбрания Трампа
Вчера, 15:50
 
Дональд ТрампФБРКонгресс СШАпокушение на Дональда Трампа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала