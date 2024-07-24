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Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа

Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа - 24.07.2024, ПРАЙМ

Директор ФБР раскрыл подробности покушения на Трампа

У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:50+0300

2024-07-24T17:50+0300

2024-07-24T17:58+0300

дональд трамп

фбр

конгресс сша

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 24 июл – ПРАЙМ. У стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа, по предварительным данным Федерального бюро расследований, не было сообщников. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй. Американский чиновник выступал на слушаниях в Конгрессе."На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй.Он добавил, что покушавшийся выстрелил восемь раз. По словам директора, ФБР "не оставит камня на камне" в ходе расследования и обязательно выяснит, что случилось.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля, он и еще два человека были ранены, один человек погиб. Подозреваемым назвали 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, жителя штата, где выступал Трамп.ФБР расследует дело как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм".

https://1prime.ru/20240723/kiev-850365147.html

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дональд трамп, фбр, конгресс сша, покушение на дональда трампа