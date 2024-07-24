https://1prime.ru/20240724/finam-850413727.html

"Финам" планирует запустить осенью два pre-IPO фонда

"Финам" планирует запустить осенью два pre-IPO фонда - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Финам" планирует запустить осенью два pre-IPO фонда

ФГ "Финам" осенью планирует запустить два pre-IPO фонда суммарным объемом 6 миллиардов рублей, заявил журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам"... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T22:03+0300

2024-07-24T22:03+0300

2024-07-24T22:41+0300

экономика

торги

фг "финам"

pre-ipo

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. ФГ "Финам" осенью планирует запустить два pre-IPO фонда суммарным объемом 6 миллиардов рублей, заявил журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. "Осенью планируем запустить два pre-IPO фонда примерно на 3 миллиарда каждый, то есть суммарно на 6 миллиардов рублей", - сказал он. По его словам, один из фондов будет фокусироваться на компаниях IT-сектора, второй - более широкого профиля, ориентированный на компании с высокими темпами роста и готовностью выхода на IPO на горизонте один - полтора года. "Этот фонд стартует первым, правила сейчас на регистрации. Наверное, в начале сентября сможем уже подробнее про него рассказать и познакомить с компаниями - таргетами", - сказал он. Фонд будет инвестировать в компании, занимающие либо очень сильное либо почти монопольное положение в своих сегментах рынка, выигрывающие за счет импортозамещения, сказал Кочетков.Он также сообщил, что группа "Финам" планирует в ближайшие 2-3 года войти в десятку крупнейших управляющих компаний России по стоимости чистых активов клиентов (СЧА)."Думаю, года два-три потребуется, в десятку крупнейших УК (управляющих компаний – ред.) мы должны войти (по стоимости СЧА клиентов – ред.), пока только разогреваемся, но уже неплохо разогреты", - сказал он."По итогам полугодия (у управляющей компании – ред.) неплохая динамика, особенно в части активов юрлиц. Она практически удвоилась за счет крупных клиентов. Это не значит, что управляющая компания не смотрит на ритейл, просто… крупные клиенты понимают, что у них не хватает времени, компетенций и чего-то еще…", - также отметил он.ФГ "Финам" собирается в ближайшие недели дать доступ розничным инвесторам к торгам недружественными валютами на внебиржевом рынке, также рассказали журналистам руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов и Кочетков.США в середине июня ввели санкции против Мосбиржи. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок. Президент ACI Russia Евгений Егоров говорил РИА новости, что внебиржевые торги с лотами не менее 100 тысяч долларов доступны только профессиональным участникам рынка и их крупным клиентам, при этом крупные компании, например экспортеры, смогут заключать сделки только с теми банками, с которыми они работают, и по тому курсу, который им предложат."Отвечая современным требованиям российского рынка, мы понимаем, что с середины июня наши клиенты перестали иметь возможность торговать свободно валютой недружественных стран, и поэтому нашей основной целью в ближайшем будущем является возможность предоставления внебиржевой торговли валютой, к которой они привыкли, - доллары, евро - все, что ушло с Московской биржи, но осталось в формате внебиржевых торгов", - сказал Леснов."Соответственно, этот инструмент внебиржевой торговли через привычный терминал, приложение мы в ближайшие несколько недель готовы будем предоставить", - добавил он.Леснов пояснил, что торговля недружественными валютами сейчас возможна либо когда клиент может прийти в банк, либо банки между собой проводят сделки, а "Финам" может позволить клиентам подключиться к этому каналу. Он добавил, что розничный клиент, по сути, подключается к привычному терминалу, но не к биржевым, а внебиржевым торгам."Как это работает? Мы собираем котировки с разных внебиржевых площадок, наполняем стакан. Клиент совершает сделки. Что мы можем "схлопнуть" внутри себя, мы схлопываем и на этом дополнительно зарабатываем, что не можем "схлопнуть", выводим на межбанк и там перекрываемся", - добавил Кочетков."Как правило… внебиржевой курс чуть лучше или заметно лучше, чем (официальный – ред.) курс ЦБ", - отметил он.

https://1prime.ru/20240722/listing-850341810.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, фг "финам", pre-ipo