Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240724/formula-850390155.html
Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане
Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане - 24.07.2024, ПРАЙМ
Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане
Конфликт на Украине до сих пор не нашел дипломатического решения, потому что одной "формулы Зеленского" мало, нужно участие России. Такое мнение выразил... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:52+0300
2024-07-24T11:52+0300
политика
украина
формула зеленского
ватикан
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg
РИМ, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине до сих пор не нашел дипломатического решения, потому что одной "формулы Зеленского" мало, нужно участие России. Такое мнение выразил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин."Мне кажется, что мы еще далеки от переговорного решения. Есть мирная платформа президента Зеленского, которую мы как Святой престол поддерживали с самого начала, особенно в отношении гуманитарного аспекта. В том смысле, что нам это кажется попыткой мира, хотя мы осознаем ее слабость, заключающуюся в том, что в ней не участвовала Россия. Это план, который может помочь. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что мы сможем найти другие формулы, которые дадут проблеск надежды", —цитирует кардинала издание Avvenire.Паролин также одобрил решение Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Киев готов к переговорам, если будет представлен полный план, а Россия будет готова его обсуждать. Он также отметил, что, несмотря на некоторые негативные реакции, Россия не может не присутствовать за столом переговоров.Во время своего визита на Украину Паролин встретился с Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и председателем Верховной Рады Стефанчуком. Он также принял участие в службе, посвященной окончанию паломничества украинских католиков. Паролин отметил, что его присутствие в Украине является благословением от Папы Франциска и выражает его близость и заботу по отношению к украинскому народу.
https://1prime.ru/20240520/zakharova-848335208.html
украина
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_91:0:1539:1086_1920x0_80_0_0_97429d919ace8fd545cf30da3cddcb38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, формула зеленского, ватикан
Политика, УКРАИНА, формула Зеленского, ВАТИКАН
11:52 24.07.2024
 
Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане

Кардинал Паролин: одной формулы Зеленского мало для решения конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине до сих пор не нашел дипломатического решения, потому что одной "формулы Зеленского" мало, нужно участие России. Такое мнение выразил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
"Мне кажется, что мы еще далеки от переговорного решения. Есть мирная платформа президента Зеленского, которую мы как Святой престол поддерживали с самого начала, особенно в отношении гуманитарного аспекта. В том смысле, что нам это кажется попыткой мира, хотя мы осознаем ее слабость, заключающуюся в том, что в ней не участвовала Россия. Это план, который может помочь. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что мы сможем найти другие формулы, которые дадут проблеск надежды", —цитирует кардинала издание Avvenire.
Паролин также одобрил решение Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Киев готов к переговорам, если будет представлен полный план, а Россия будет готова его обсуждать. Он также отметил, что, несмотря на некоторые негативные реакции, Россия не может не присутствовать за столом переговоров.
Во время своего визита на Украину Паролин встретился с Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и председателем Верховной Рады Стефанчуком. Он также принял участие в службе, посвященной окончанию паломничества украинских католиков. Паролин отметил, что его присутствие в Украине является благословением от Папы Франциска и выражает его близость и заботу по отношению к украинскому народу.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
"Формула Зеленского" не выведет Украину из тупика, заявила Захарова
20 мая, 15:49
 
ПолитикаУКРАИНАформула ЗеленскогоВАТИКАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала