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Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане

Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане - 24.07.2024, ПРАЙМ

Формулы Зеленского мало для решения конфликта, признали в Ватикане

Конфликт на Украине до сих пор не нашел дипломатического решения, потому что одной "формулы Зеленского" мало, нужно участие России. Такое мнение выразил... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T11:52+0300

2024-07-24T11:52+0300

2024-07-24T11:52+0300

политика

украина

формула зеленского

ватикан

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РИМ, 24 июл - ПРАЙМ. Конфликт на Украине до сих пор не нашел дипломатического решения, потому что одной "формулы Зеленского" мало, нужно участие России. Такое мнение выразил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин."Мне кажется, что мы еще далеки от переговорного решения. Есть мирная платформа президента Зеленского, которую мы как Святой престол поддерживали с самого начала, особенно в отношении гуманитарного аспекта. В том смысле, что нам это кажется попыткой мира, хотя мы осознаем ее слабость, заключающуюся в том, что в ней не участвовала Россия. Это план, который может помочь. Но этого недостаточно. Я надеюсь, что мы сможем найти другие формулы, которые дадут проблеск надежды", —цитирует кардинала издание Avvenire.Паролин также одобрил решение Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что Киев готов к переговорам, если будет представлен полный план, а Россия будет готова его обсуждать. Он также отметил, что, несмотря на некоторые негативные реакции, Россия не может не присутствовать за столом переговоров.Во время своего визита на Украину Паролин встретился с Зеленским, премьер-министром Шмыгалем и председателем Верховной Рады Стефанчуком. Он также принял участие в службе, посвященной окончанию паломничества украинских католиков. Паролин отметил, что его присутствие в Украине является благословением от Папы Франциска и выражает его близость и заботу по отношению к украинскому народу.

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украина, формула зеленского, ватикан