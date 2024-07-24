https://1prime.ru/20240724/gd-850391486.html
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал - 24.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:28+0300
2024-07-24T12:28+0300
2024-07-24T12:28+0300
госдума
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055460_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_56930fdf3c511a2a20b90cc00a5edba2.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849055460_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_0c194e528077f5ad7c902307a94a1091.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, закон
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал до 10 тыс руб
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.