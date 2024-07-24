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ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал

ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал - 24.07.2024, ПРАЙМ

ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T12:28+0300

2024-07-24T12:28+0300

2024-07-24T12:28+0300

госдума

закон

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.

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госдума, закон