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ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал - 24.07.2024, ПРАЙМ
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T12:28+0300
2024-07-24T12:28+0300
госдума
закон
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
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госдума, закон
Госдума, закон
12:28 24.07.2024
 
ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный материнский капитал

ГД приняла закон, позволяющий получить неистраченный маткапитал до 10 тыс руб

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛавандовые поля в Крыму
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© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволит получить неистраченный материнский капитал до 10 тысяч рублей.
Остаток неистраченных средств материнского капитала до 10 тысяч рублей можно будет получить в виде единовременной выплаты. Соцфонд самостоятельно сообщит родителям о праве получить такой остаток.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с семьями - победителями конкурса "Это у нас семейное" предложил выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей.
 
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