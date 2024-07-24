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Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом - 24.07.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:22+0300
2024-07-24T16:22+0300
2024-07-24T16:33+0300
германия
олаф шольц
вооружения
ядерное оружие
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. "Я решительный противник точки зрения, что Германии нужно атомное оружие. Это не про меня, я считаю это полным абсурдом", - подчеркнул федеральный канцлер на пресс-конференции, традиционно проходящей каждое лето. Конференцию транслировал государственный канал Phoenix.На пресс-конференции Олаф Шольц также рассказал о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2025 году. Несмотря на падающую популярность социал-демократов и правящей коалиции, Шольц готовится вновь получить эту должность.
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германия, олаф шольц, ядерное оружие
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Вооружения, ядерное оружие
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом
Шольц заявил, что идею оснащения Германии атомным оружием он считает абсурдом
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной.
"Я решительный противник точки зрения, что Германии нужно атомное оружие. Это не про меня, я считаю это полным абсурдом", - подчеркнул федеральный канцлер на пресс-конференции, традиционно проходящей каждое лето. Конференцию транслировал государственный канал Phoenix.
На пресс-конференции Олаф Шольц также рассказал о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2025 году. Несмотря на падающую популярность социал-демократов и правящей коалиции, Шольц готовится вновь получить эту должность.