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Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом

Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом - 24.07.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:22+0300

2024-07-24T16:22+0300

2024-07-24T16:33+0300

германия

олаф шольц

вооружения

ядерное оружие

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. "Я решительный противник точки зрения, что Германии нужно атомное оружие. Это не про меня, я считаю это полным абсурдом", - подчеркнул федеральный канцлер на пресс-конференции, традиционно проходящей каждое лето. Конференцию транслировал государственный канал Phoenix.На пресс-конференции Олаф Шольц также рассказал о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2025 году. Несмотря на падающую популярность социал-демократов и правящей коалиции, Шольц готовится вновь получить эту должность.

германия

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германия, олаф шольц, ядерное оружие