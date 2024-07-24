Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240724/germaniya-850401802.html
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом - 24.07.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:22+0300
2024-07-24T16:33+0300
германия
олаф шольц
вооружения
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной. "Я решительный противник точки зрения, что Германии нужно атомное оружие. Это не про меня, я считаю это полным абсурдом", - подчеркнул федеральный канцлер на пресс-конференции, традиционно проходящей каждое лето. Конференцию транслировал государственный канал Phoenix.На пресс-конференции Олаф Шольц также рассказал о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2025 году. Несмотря на падающую популярность социал-демократов и правящей коалиции, Шольц готовится вновь получить эту должность.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, олаф шольц, ядерное оружие
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Вооружения, ядерное оружие
16:22 24.07.2024 (обновлено: 16:33 24.07.2024)
 
Шольц назвал оснащение Германии атомным оружием полным абсурдом

Шольц заявил, что идею оснащения Германии атомным оружием он считает абсурдом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что идея оснащения вооруженных сил Германии атомным оружием кажется ему абсурдной.
"Я решительный противник точки зрения, что Германии нужно атомное оружие. Это не про меня, я считаю это полным абсурдом", - подчеркнул федеральный канцлер на пресс-конференции, традиционно проходящей каждое лето. Конференцию транслировал государственный канал Phoenix.
На пресс-конференции Олаф Шольц также рассказал о намерении вновь баллотироваться на пост канцлера в 2025 году. Несмотря на падающую популярность социал-демократов и правящей коалиции, Шольц готовится вновь получить эту должность.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯОлаф Шольцядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала