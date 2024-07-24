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ФНС заблокировала банковские счета певицы Глюкозы - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ФНС заблокировала банковские счета певицы Глюкозы
ФНС заблокировала банковские счета певицы Глюкозы - 24.07.2024, ПРАЙМ
ФНС заблокировала банковские счета певицы Глюкозы
ФНС России применила блокировку к операциям по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, которая также известна как певица Глюк'oZa, из-за налогового долга... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T20:04+0300
2024-07-24T20:04+0300
экономика
бизнес
фнс россии
глюкоза
налоговая задолженность
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. ФНС России применила блокировку к операциям по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, которая также известна как певица Глюк'oZa, из-за налогового долга в размере 262,817 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". На имя Чистяковой-Ионовой был зарегистрирован индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности —"Деятельность в области художественного творчества". Согласно данным системы, решение о блокировке ФНС приняла 22 июля. Счета были заблокированы в трех кредитных организация: ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк.
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бизнес, фнс россии, глюкоза, налоговая задолженность
Экономика, Бизнес, ФНС России, Глюкоза, налоговая задолженность
20:04 24.07.2024
 
ФНС заблокировала банковские счета певицы Глюкозы

ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за налоговой задолженности свыше 262 тыс руб

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса и певица Глюкоза (Наталья Ионова)
Актриса и певица Глюкоза (Наталья Ионова) - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. ФНС России применила блокировку к операциям по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, которая также известна как певица Глюк'oZa, из-за налогового долга в размере 262,817 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
На имя Чистяковой-Ионовой был зарегистрирован индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности —"Деятельность в области художественного творчества".
Согласно данным системы, решение о блокировке ФНС приняла 22 июля.
Счета были заблокированы в трех кредитных организация: ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк.
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ЭкономикаБизнесФНС РоссииГлюкозаналоговая задолженность
 
 
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