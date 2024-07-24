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ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ
ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работающего на одном из предприятий Ростова-на-Дону, который связывался с ВСУ и передавал данные о нахождении подразделений | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:36+0300
2024-07-24T13:37+0300
россия
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работающего на одном из предприятий Ростова-на-Дону, который связывался с ВСУ и передавал данные о нахождении подразделений Вооруженных сил России, заявили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан", - следует из отчета. Службой безопасности установлено, что работник предприятия в апреле текущего года "передал стороне противника данные", которые могли нанести серьезный ущерб российской стороне, в частности - стратегически важному объекту военной инфраструктуры. В сообщении также говорится, что у подозреваемого изъяты средства связи, с помощью которых он общался с представителем украинской стороны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, россиянин обвиняется в государственной измене.
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россия, украина, госизмена
РОССИЯ, УКРАИНА, госизмена
13:36 24.07.2024 (обновлено: 13:37 24.07.2024)
 
ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ

ФСБ задержала работника одного из предприятий Ростова за передачу Украине данных о ВС РФ

© РИА Новости . Андрей Стенин"Наручники
Наручники - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работающего на одном из предприятий Ростова-на-Дону, который связывался с ВСУ и передавал данные о нахождении подразделений Вооруженных сил России, заявили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области.
"Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан", - следует из отчета.
Службой безопасности установлено, что работник предприятия в апреле текущего года "передал стороне противника данные", которые могли нанести серьезный ущерб российской стороне, в частности - стратегически важному объекту военной инфраструктуры.
В сообщении также говорится, что у подозреваемого изъяты средства связи, с помощью которых он общался с представителем украинской стороны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, россиянин обвиняется в государственной измене.
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