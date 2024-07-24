https://1prime.ru/20240724/gosizmena-850394486.html

ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ

ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ - 24.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала россиянина, передававшего данные ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работающего на одном из предприятий Ростова-на-Дону, который связывался с ВСУ и передавал данные о нахождении подразделений | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:36+0300

2024-07-24T13:36+0300

2024-07-24T13:37+0300

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июл - ПРАЙМ. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, работающего на одном из предприятий Ростова-на-Дону, который связывался с ВСУ и передавал данные о нахождении подразделений Вооруженных сил России, заявили в пресс-службе УФСБ РФ по Ростовской области."Сотрудниками ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с передачей украинской стороне информации о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации… Подозреваемый задержан", - следует из отчета. Службой безопасности установлено, что работник предприятия в апреле текущего года "передал стороне противника данные", которые могли нанести серьезный ущерб российской стороне, в частности - стратегически важному объекту военной инфраструктуры. В сообщении также говорится, что у подозреваемого изъяты средства связи, с помощью которых он общался с представителем украинской стороны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, россиянин обвиняется в государственной измене.

https://1prime.ru/20240723/donbass-850379347.html

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россия, украина, госизмена