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В Минэкономразвития зафиксировали снижение инфляции в России
В Минэкономразвития зафиксировали снижение инфляции в России - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития зафиксировали снижение инфляции в России
Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:25+0300
2024-07-24T19:25+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07% против 0,05% на прошлой отчетной неделе. "Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи "борщевого набора". На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца", - указано в документе. В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось - до 0,16% против 0,22%.
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россия, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, экономика РФ
В Минэкономразвития зафиксировали снижение инфляции в России
Минэкономразвития: инфляция в РФ замедлилась до 9,18% в годовом выражении
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Инфляция в России на 22 июля замедлилась до 9,18% в годовом выражении с 9,21% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как пишут авторы обзора, на неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07% против 0,05% на прошлой отчетной неделе.
"Возобновилось снижение цен на плодоовощную продукцию: подешевели помидоры и фрукты, продолжилось снижение цен на огурцы и овощи "борщевого набора". На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%. Снизились темпы роста цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорилась дефляция на мясо птицы и яйца", - указано в документе.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,12%, как и неделей ранее. В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг повышение цен замедлилось - до 0,16% против 0,22%.
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