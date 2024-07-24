https://1prime.ru/20240724/inflyatsiya-850410816.html

Росстат оценил недельную инфляцию в стране

Росстат оценил недельную инфляцию в стране - 24.07.2024, ПРАЙМ

Росстат оценил недельную инфляцию в стране

Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:42+0300

2024-07-24T19:42+0300

2024-07-24T19:42+0300

экономика

россия

росстат

инфляция в россии

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 16 по 22 июля составила 0,11%, как и неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,91%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 16 по 22 июля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала июля – 100,99%, с начала года – 104,91%", - говорится в документе. Как следует из публикации, на отчетной неделе цены на плодоовощную продукцию снизились - в среднем на 0,3% после роста на 0,6% на прошлой отчетной неделе. В том числе подешевела свекла - на 4,6%, морковь - на 2,8%, огурцы - на 1,5%, бананы - на 0,9%, лук - на 0,5% и помидоры - на 0,3%. Выросли цены на капусту - на 2,5% и яблоки - на 0,2%. На неделе с 16 по 22 июля подорожали: овощные и мясные консервы для детского питания - на 0,9% и 0,7% соответственно; сливочное мало - на 0,5%; баранина, сахар, макаронные изделия и вермишель - на 0,4%; свинина, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыба, пшено и соль - на 0,3%; говядина, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, пастеризованное молоко, сметана, хлеб, мука - на 0,2%; фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречка - на 0,1%. Снижение цен зафиксировано на яйца - на 0,85%, маргарин - на 0,3%, чай - на 0,2%; курятину, сыры, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%. Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на отчетной неделе подорожали зубные пасты - на 1%, спички - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, хозяйственное мыло, детские подгузники и туалетная бумага - на 0,1%. Подешевели стиральные порошки - в среднем на 0,5%, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%. Также Росстат зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,8%, плиты ДСП - на 0,7%. Электропылесосы на неделе с 16 по 22 июля подорожали на 1,1%, телевизоры - на 0,1%; смартфоны подешевели - на 0,2%. Цены на новые отечественные автомобили выросли на 0,02%, на иностранные автомобили – снизились на 0,04%. Дизельное топливо подорожало на 0,3%, бензин - на 0,6%. Росстат в отчетный период зафиксировал рост цен на некоторые лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. В частности, валидол подорожал на 0,4%, анальгин - на 0,2%. Снизились цены на мазь "Левомеколь", препараты "Ренгалин" и "Эргоферон" - на 0,3%, комбинированные анальгетики - на 0,2%, корвалол и аллохол - на 0,1%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 0,2%.

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