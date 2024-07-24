https://1prime.ru/20240724/kauchuk-850408975.html

В России снизился объем выпуска синтетических каучуков

В России снизился объем выпуска синтетических каучуков - 24.07.2024, ПРАЙМ

В России снизился объем выпуска синтетических каучуков

Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-июне 2024 года снизилось на 0,5% к аналогичному периоду 2023 года - до 718 тысяч тонн,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:21+0300

2024-07-24T19:21+0300

2024-07-24T19:21+0300

экономика

россия

росстат

производство каучука

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-июне 2024 года снизилось на 0,5% к аналогичному периоду 2023 года - до 718 тысяч тонн, свидетельствуют материалы Росстата. При этом в июне по сравнению с маем показатель снизился на 25,1%, а с тем же месяцем 2023 года - на 3,4%. Абсолютные цифры Росстат не приводит. Производство пластмасс в первичных формах в январе-июне составило 5,5 миллиона тонн, увеличившись на 1,5% в годовом выражении. В июне их выпуск снизился относительно мая на 8,2%, а за год - на 5,4%.

https://1prime.ru/20240724/rosstat-850408358.html

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россия, росстат, производство каучука