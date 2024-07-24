https://1prime.ru/20240724/khakery-850403437.html

Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками

Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками - 24.07.2024, ПРАЙМ

Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками

Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей,... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T17:00+0300

2024-07-24T17:00+0300

2024-07-24T17:21+0300

бизнес

россия

хакеры

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании RTM Group.Отмечается, что хакеры реализуют данную схему в несколько этапов. Сначала в небольшие фирмы из сферы консалтинга по юридическим делам, бухгалтерии и недвижимости, а также к бизнесменам, которые предоставляют услуги по кадастровой деятельности, обращаются представители якобы известной российской компании с предложением подписать контракт на оказание услуг на несколько миллионов рублей.Затем, по словам представителей RTM Group, потенциальный исполнитель получает электронное письмо с требованием пройти "оценку уровня экономической безопасности" согласно строго установленным правилами заказчика. При этом потенциальным жертвам предлагается оплатить данную услугу, а потом запросить компенсацию от указанной крупной фирмы. В письме также фигурируют ссылки, где можно заказать оценку.После того, как заказчик перешел по ссылкам, его просят внести аванс или полностью оплатить оценку. Цена полного оказания услуги составляет 400-500 тысяч рублей, аванс — 200-250 тысяч рублей, сообщило издание. После оплаты фейковая фирма по оценке и представители "крупной компании" более не выходят на связь, а жертва теряет свои деньги, говорится в публикации.По данным "Газеты.Ru" с начала текущего года года в стране выявили несколько десятков случаев применения описанной выше схемы. В RTM Group изданию заявили, что эффективность атак составляет примерно в 30%.

https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хакеры