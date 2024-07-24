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Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками - 24.07.2024, ПРАЙМ
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками
Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:00+0300
2024-07-24T17:00+0300
2024-07-24T17:21+0300
бизнес
россия
хакеры
мошенничество
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании RTM Group.Отмечается, что хакеры реализуют данную схему в несколько этапов. Сначала в небольшие фирмы из сферы консалтинга по юридическим делам, бухгалтерии и недвижимости, а также к бизнесменам, которые предоставляют услуги по кадастровой деятельности, обращаются представители якобы известной российской компании с предложением подписать контракт на оказание услуг на несколько миллионов рублей.Затем, по словам представителей RTM Group, потенциальный исполнитель получает электронное письмо с требованием пройти "оценку уровня экономической безопасности" согласно строго установленным правилами заказчика. При этом потенциальным жертвам предлагается оплатить данную услугу, а потом запросить компенсацию от указанной крупной фирмы. В письме также фигурируют ссылки, где можно заказать оценку.После того, как заказчик перешел по ссылкам, его просят внести аванс или полностью оплатить оценку. Цена полного оказания услуги составляет 400-500 тысяч рублей, аванс — 200-250 тысяч рублей, сообщило издание. После оплаты фейковая фирма по оценке и представители "крупной компании" более не выходят на связь, а жертва теряет свои деньги, говорится в публикации.По данным "Газеты.Ru" с начала текущего года года в стране выявили несколько десятков случаев применения описанной выше схемы. В RTM Group изданию заявили, что эффективность атак составляет примерно в 30%.
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бизнес, россия, хакеры
Бизнес, РОССИЯ, хакеры, Мошенничество
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками
RTM Group: хакеры атакуют фирмы РФ под видом оценки экономической эффективности
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ.
Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей, сообщила "Газета.Ru"
со ссылкой на пресс-службу компании RTM Group.
Отмечается, что хакеры реализуют данную схему в несколько этапов. Сначала в небольшие фирмы из сферы консалтинга по юридическим делам, бухгалтерии и недвижимости, а также к бизнесменам, которые предоставляют услуги по кадастровой деятельности, обращаются представители якобы известной российской компании с предложением подписать контракт на оказание услуг на несколько миллионов рублей.
Затем, по словам представителей RTM Group, потенциальный исполнитель получает электронное письмо с требованием пройти "оценку уровня экономической безопасности" согласно строго установленным правилами заказчика. При этом потенциальным жертвам предлагается оплатить данную услугу, а потом запросить компенсацию от указанной крупной фирмы. В письме также фигурируют ссылки, где можно заказать оценку.
После того, как заказчик перешел по ссылкам, его просят внести аванс или полностью оплатить оценку. Цена полного оказания услуги составляет 400-500 тысяч рублей, аванс — 200-250 тысяч рублей, сообщило издание.
После оплаты фейковая фирма по оценке и представители "крупной компании" более не выходят на связь, а жертва теряет свои деньги, говорится в публикации.
По данным "Газеты.Ru" с начала текущего года года в стране выявили несколько десятков случаев применения описанной выше схемы. В RTM Group изданию заявили, что эффективность атак составляет примерно в 30%.
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