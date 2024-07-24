Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками - 24.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240724/khakery-850403437.html
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками - 24.07.2024, ПРАЙМ
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками
Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей,... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T17:00+0300
2024-07-24T17:21+0300
бизнес
россия
хакеры
мошенничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании RTM Group.Отмечается, что хакеры реализуют данную схему в несколько этапов. Сначала в небольшие фирмы из сферы консалтинга по юридическим делам, бухгалтерии и недвижимости, а также к бизнесменам, которые предоставляют услуги по кадастровой деятельности, обращаются представители якобы известной российской компании с предложением подписать контракт на оказание услуг на несколько миллионов рублей.Затем, по словам представителей RTM Group, потенциальный исполнитель получает электронное письмо с требованием пройти "оценку уровня экономической безопасности" согласно строго установленным правилами заказчика. При этом потенциальным жертвам предлагается оплатить данную услугу, а потом запросить компенсацию от указанной крупной фирмы. В письме также фигурируют ссылки, где можно заказать оценку.После того, как заказчик перешел по ссылкам, его просят внести аванс или полностью оплатить оценку. Цена полного оказания услуги составляет 400-500 тысяч рублей, аванс — 200-250 тысяч рублей, сообщило издание. После оплаты фейковая фирма по оценке и представители "крупной компании" более не выходят на связь, а жертва теряет свои деньги, говорится в публикации.По данным "Газеты.Ru" с начала текущего года года в стране выявили несколько десятков случаев применения описанной выше схемы. В RTM Group изданию заявили, что эффективность атак составляет примерно в 30%.
https://1prime.ru/20240722/moshenniki-850324996.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2abe746c1f39e7128e74f859fd4f4ef5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хакеры
Бизнес, РОССИЯ, хакеры, Мошенничество
17:00 24.07.2024 (обновлено: 17:21 24.07.2024)
 
Российский бизнес предупредили о мошеннической схеме с большими убытками

RTM Group: хакеры атакуют фирмы РФ под видом оценки экономической эффективности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в первой половине текущего года столкнулся с новой мошеннической схемой, причиняющей финансовый ущерб в размере сотен тысяч рублей, сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу компании RTM Group.
Отмечается, что хакеры реализуют данную схему в несколько этапов. Сначала в небольшие фирмы из сферы консалтинга по юридическим делам, бухгалтерии и недвижимости, а также к бизнесменам, которые предоставляют услуги по кадастровой деятельности, обращаются представители якобы известной российской компании с предложением подписать контракт на оказание услуг на несколько миллионов рублей.
Затем, по словам представителей RTM Group, потенциальный исполнитель получает электронное письмо с требованием пройти "оценку уровня экономической безопасности" согласно строго установленным правилами заказчика. При этом потенциальным жертвам предлагается оплатить данную услугу, а потом запросить компенсацию от указанной крупной фирмы. В письме также фигурируют ссылки, где можно заказать оценку.
После того, как заказчик перешел по ссылкам, его просят внести аванс или полностью оплатить оценку. Цена полного оказания услуги составляет 400-500 тысяч рублей, аванс — 200-250 тысяч рублей, сообщило издание.
После оплаты фейковая фирма по оценке и представители "крупной компании" более не выходят на связь, а жертва теряет свои деньги, говорится в публикации.
По данным "Газеты.Ru" с начала текущего года года в стране выявили несколько десятков случаев применения описанной выше схемы. В RTM Group изданию заявили, что эффективность атак составляет примерно в 30%.
Смартфон в руках - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2024
Депутат ГД рассказал, что иногда общается с телефонными мошенниками
22 июля, 12:46
 
МошенничествоБизнесРОССИЯхакеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала