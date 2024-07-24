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"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России - 24.07.2024, ПРАЙМ
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"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:59+0300
2024-07-24T11:09+0300
политика
камала харрис
выборы в сша
такер карлсон
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец.Запись беседы журналист разместил на своей странице в социальной сети Х.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?", - задался вопросом собеседник Карлсона.По словам Пособеца, Харрис - нестабильный человек. Политик, отметил он, ассоциируется с безумными интервью, проблемами на американской границе и конфликтом на Украине.Ранее президент США Джо Байден объявил об отказе от учаестия в президентской гонке. В качестве замены он предложил вице-президента Камалу Харрис. В 2019 году Харрис уже баллотировалась на пост главы Белого дома, однако вышла из гонки, став кандидатом на должность вице-президента при Байдене.
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камала харрис, выборы в сша, такер карлсон
Политика, Камала Харрис, выборы в США, Такер Карлсон
10:59 24.07.2024 (обновлено: 11:09 24.07.2024)
 
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России

Экс-разведчик Пособец: Харрис приведет США к войне с Россией и Китаем

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец.
Запись беседы журналист разместил на своей странице в социальной сети Х.
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"Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?", - задался вопросом собеседник Карлсона.
По словам Пособеца, Харрис - нестабильный человек. Политик, отметил он, ассоциируется с безумными интервью, проблемами на американской границе и конфликтом на Украине.
Ранее президент США Джо Байден объявил об отказе от учаестия в президентской гонке. В качестве замены он предложил вице-президента Камалу Харрис.
В 2019 году Харрис уже баллотировалась на пост главы Белого дома, однако вышла из гонки, став кандидатом на должность вице-президента при Байдене.
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