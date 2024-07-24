https://1prime.ru/20240724/kharris-850387245.html
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России - 24.07.2024, ПРАЙМ
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:59+0300
2024-07-24T10:59+0300
2024-07-24T11:09+0300
политика
камала харрис
выборы в сша
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец.Запись беседы журналист разместил на своей странице в социальной сети Х.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?", - задался вопросом собеседник Карлсона.По словам Пособеца, Харрис - нестабильный человек. Политик, отметил он, ассоциируется с безумными интервью, проблемами на американской границе и конфликтом на Украине.Ранее президент США Джо Байден объявил об отказе от учаестия в президентской гонке. В качестве замены он предложил вице-президента Камалу Харрис. В 2019 году Харрис уже баллотировалась на пост главы Белого дома, однако вышла из гонки, став кандидатом на должность вице-президента при Байдене.
https://1prime.ru/20240724/kongress-850380897.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_d24e7e748c373bc3cad7312bee664449.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камала харрис, выборы в сша, такер карлсон
Политика, Камала Харрис, выборы в США, Такер Карлсон
"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России
Экс-разведчик Пособец: Харрис приведет США к войне с Россией и Китаем
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ.
Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью
Такеру Карлсону бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец.
Запись беседы журналист разместил на своей странице в социальной сети Х.
"Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?", - задался вопросом собеседник Карлсона.
По словам Пособеца, Харрис - нестабильный человек. Политик, отметил он, ассоциируется с безумными интервью, проблемами на американской границе и конфликтом на Украине.
Ранее президент США Джо Байден объявил об отказе от учаестия в президентской гонке. В качестве замены он предложил вице-президента Камалу Харрис.
В 2019 году Харрис уже баллотировалась на пост главы Белого дома, однако вышла из гонки, став кандидатом на должность вице-президента при Байдене.
Республиканцы в конгрессе требуют импичмента Харрис и отставки Байдена