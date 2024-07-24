https://1prime.ru/20240724/kharris-850387245.html

"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России

"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России - 24.07.2024, ПРАЙМ

"Даст отмашку": в США раскрыли, чего ожидают от Харрис в отношении России

Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T10:59+0300

2024-07-24T10:59+0300

2024-07-24T11:09+0300

политика

камала харрис

выборы в сша

такер карлсон

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Камала Харрис в случае победы на выборах президента США, может довести страну до войны с Россией или Китаем. Такое мнениа выразил в интервью Такеру Карлсону бывший офицер разведки ВМС США Джек Пособец.Запись беседы журналист разместил на своей странице в социальной сети Х.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если посадить такого человека (Камалу Харрис. — Прим. ред.) в президентское кресло, она даст отмашку на прокси-войну с Россией и Ираном, вероятно, прямую войну с Китаем. Кто знает, что произойдет дальше?", - задался вопросом собеседник Карлсона.По словам Пособеца, Харрис - нестабильный человек. Политик, отметил он, ассоциируется с безумными интервью, проблемами на американской границе и конфликтом на Украине.Ранее президент США Джо Байден объявил об отказе от учаестия в президентской гонке. В качестве замены он предложил вице-президента Камалу Харрис. В 2019 году Харрис уже баллотировалась на пост главы Белого дома, однако вышла из гонки, став кандидатом на должность вице-президента при Байдене.

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камала харрис, выборы в сша, такер карлсон