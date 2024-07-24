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Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию - 24.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию
Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию - 24.07.2024, ПРАЙМ
Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию
Руководитель розничного бизнеса "Билайна", заместитель гендиректора Светлана Кирсанова покинет компанию 6 сентября, говорится на сайте оператора. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T18:46+0300
2024-07-24T18:46+0300
экономика
бизнес
вымпелком
увольнение
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Руководитель розничного бизнеса "Билайна", заместитель гендиректора Светлана Кирсанова покинет компанию 6 сентября, говорится на сайте оператора. "ПАО "Вымпелком"... объявляет о том, что заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса компании Светлана Кирсанова покидает компанию... Последним рабочим днем Светланы станет 6 сентября. О том, кто возглавит розничный бизнес "Билайна", будет объявлено позже", - говорится в сообщении. Кирсанова проработала в компании 3,5 года. "На момент ее прихода в "Билайн" это была совершенно другая компания. Розничный бизнес был в кризисе, ему требовались радикально новые идеи и оздоровление. Этому и была посвящена работа Светланы", - рассказал гендиректор компании Александр Торбахов. В компании отметили, что благодаря ее работе были созданы собственные IT-команды разработки продуктов, запущены новые продукты и сервисы, полностью перестроен клиентский опыт в digital и физическом ритейле. Как сообщала компания в июле, со 2 сентября Торбахов возглавит совет директоров компании, а место гендиректора займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин. "Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".
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бизнес, вымпелком, увольнение
Экономика, Бизнес, Вымпелком, увольнение
18:46 24.07.2024
 
Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию

Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию 6 сентября

© fotolia.com / Simon CosteКабинет
Кабинет - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© fotolia.com / Simon Coste
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Руководитель розничного бизнеса "Билайна", заместитель гендиректора Светлана Кирсанова покинет компанию 6 сентября, говорится на сайте оператора.
"ПАО "Вымпелком"... объявляет о том, что заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса компании Светлана Кирсанова покидает компанию... Последним рабочим днем Светланы станет 6 сентября. О том, кто возглавит розничный бизнес "Билайна", будет объявлено позже", - говорится в сообщении.
Кирсанова проработала в компании 3,5 года. "На момент ее прихода в "Билайн" это была совершенно другая компания. Розничный бизнес был в кризисе, ему требовались радикально новые идеи и оздоровление. Этому и была посвящена работа Светланы", - рассказал гендиректор компании Александр Торбахов.
В компании отметили, что благодаря ее работе были созданы собственные IT-команды разработки продуктов, запущены новые продукты и сервисы, полностью перестроен клиентский опыт в digital и физическом ритейле.
Как сообщала компания в июле, со 2 сентября Торбахов возглавит совет директоров компании, а место гендиректора займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".
% Рукопожатие - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
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ЭкономикаБизнесВымпелкомувольнение
 
 
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