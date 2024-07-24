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Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию

Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию - 24.07.2024, ПРАЙМ

Руководитель розничного бизнеса "Билайна" Кирсанова покинет компанию

Руководитель розничного бизнеса "Билайна", заместитель гендиректора Светлана Кирсанова покинет компанию 6 сентября, говорится на сайте оператора. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T18:46+0300

2024-07-24T18:46+0300

2024-07-24T18:46+0300

экономика

бизнес

вымпелком

увольнение

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Руководитель розничного бизнеса "Билайна", заместитель гендиректора Светлана Кирсанова покинет компанию 6 сентября, говорится на сайте оператора. "ПАО "Вымпелком"... объявляет о том, что заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса компании Светлана Кирсанова покидает компанию... Последним рабочим днем Светланы станет 6 сентября. О том, кто возглавит розничный бизнес "Билайна", будет объявлено позже", - говорится в сообщении. Кирсанова проработала в компании 3,5 года. "На момент ее прихода в "Билайн" это была совершенно другая компания. Розничный бизнес был в кризисе, ему требовались радикально новые идеи и оздоровление. Этому и была посвящена работа Светланы", - рассказал гендиректор компании Александр Торбахов. В компании отметили, что благодаря ее работе были созданы собственные IT-команды разработки продуктов, запущены новые продукты и сервисы, полностью перестроен клиентский опыт в digital и физическом ритейле. Как сообщала компания в июле, со 2 сентября Торбахов возглавит совет директоров компании, а место гендиректора займет бывший финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин. "Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, вымпелком, увольнение