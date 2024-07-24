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Китай втайне от всех копит продукты и сырье: чего они ждут

Китай втайне от всех копит продукты и сырье: чего они ждут - 24.07.2024, ПРАЙМ

Китай втайне от всех копит продукты и сырье: чего они ждут

За последние два десятилетия Китай поглотил гигантские объемы сырья – продовольствия, энергии, металлов. Однако в последние годы на фоне стремления властей... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:02+0300

2024-07-24T13:02+0300

2024-07-24T13:02+0300

экономика

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. За последние два десятилетия Китай поглотил гигантские объемы сырья – продовольствия, энергии, металлов. Однако в последние годы на фоне стремления властей отказаться от ресурсоемких отраслей промышленности запасы, казалось бы, должны уменьшаться. Но на самом деле происходит обратное. Зачем Китаю столько сырья, выяснил The Economist.В 2023 году Китай импортировал рекордный объем основных ресурсов, в целом импорт сырья вырос на 16%. Рост продолжается: за первые пять месяцев 2024 года он составил 6%. С учетом экономических трудностей в стране это не отражает растущего потребления. Напрашивается вывод: Китай быстрыми темпами накапливает запасы сырья, невзирая на цены, пишет издание.Вероятно, Пекин обеспокоен новыми геополитическими угрозами. Если к власти в США вновь придет Дональд Трамп, он может попытаться перекрыть значимые маршруты поставок. А Китай, несмотря на экономическую мощь, зависит от импорта ресурсов. Он покупает от 70% бокситов до 97% кобальта, скупает нефть и газ.Но сильнее прочего страна зависит от импорта продовольствия. В 2000году почти все, что ели граждане, производилось в домашних условиях; сегодня - менее двух третей. Страна импортирует 85% из125миллионов тонн соевых бобов в год, которые используются для кормления 400миллионов свиней. В производстве кофе, пальмового масла и некоторых молочных продуктов страна почти полностью зависит от иностранных фермеров.Понимая это, Китай начал накапливать стратегические запасы сырья и полезных ископаемых, необходимых для обороны, а затем прибавил к ним нефть и промышленные металлы. Правильность такой тактики доказала торговая война, развязанная в свое время Трампом, а затем и пандемия, нарушившая цепочки поставок и поднявшая стоимость материалов.Теперь есть вероятность, что Трамп вернется. В этом случае он может ограничить экспорт продовольствия в Китай и побудить поступить также других экспортеров, включая страны Латинской Америки и Австралию. Большая часть импорта сырья идет через несколько ключевых проливов и каналов, которые Штаты могут перекрыть для китайских судов.На этом фоне китайцы заполняют все резервуары, которые могли бы хранить запасы – от государственных складов до частных бункеров-хранилищ. Только объемы сырой нефти в хранилищах с 2020 года выросли с 1,7 до 2 миллиардов баррелей. Объем подземных газовых хранилищ с 2010 по 2020 годы вырос в шесть раз и составил 15 миллиардов кубометров; планируется, что к следующему году он достигнет 55 миллиардов кубометров. То же самое касается меди и прочих металлов. Местонахождение этих объектов засекречено, но издание утверждает – их много и становится все больше.По оценке Минсельхоза США, к концу текущего вегетационного периода запасы пшеницы и кукурузы в Китае составят 51% и 67% мировых запасов соответственно, что на пять-десять процентных пунктов больше, чем в 2018 году. Считается, что этого будет достаточно, чтобы покрыть потребности как минимум на год.При этом Китай продолжает охотиться за новыми объемами сырья, рассчитывая с его помощью пережить затяжной конфликт, возможно, из-за Тайваня. Это совпадает с ростом военной мощи страны. Пока Си Цзипньпин не накопил необходимого, чтобы чувствовать себя в безопасности. И властям США остается надеяться, что в ближайшие годы эта ситуация не изменится, заключает автор статьи.

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