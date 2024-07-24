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В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители - 24.07.2024, ПРАЙМ
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В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители
В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители - 24.07.2024, ПРАЙМ
В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители
В современных автомобилях не все кнопки расположены на приборной панели, про многие из них не знают даже опытные водители, сообщает портал NA.ru со ссылкой на... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T16:21+0300
2024-07-24T16:21+0300
россия
гаи
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В современных автомобилях не все кнопки расположены на приборной панели, про многие из них не знают даже опытные водители, сообщает портал NA.ru со ссылкой на представителя ГАИ.Так, сигнализацией также можно управлять кнопкой, расположенной в салоне. Однако, о ее расположении знают только специалисты. установившие охранную систему. Если батарейка брелока сядет или выйдет из строя, нажатие данной кнопки может отключить сигнализацию.Однако существует два типа кнопок - простые, которые отключают сигнализацию одним движением и другие, которые требуют постукивания по ним, как по азбуке Морзе.Таким образом, при покупке автомобиля следует сразу узнать у специалистов, где именно в авто расположена эта кнопка. В случае приобритения авто на вторичном рынке покупатель может столкнуться с затруднениями, так как предыдущие владельцы могут забыть ее расположение или вовсе не знать о ее существовании.
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россия, гаи
РОССИЯ, ГАИ
16:21 24.07.2024
 
В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители

Сотрудник ГАИ напомнил о важной кнопке, про которую забывают многие водители

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы на Тверской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В современных автомобилях не все кнопки расположены на приборной панели, про многие из них не знают даже опытные водители, сообщает портал NA.ru со ссылкой на представителя ГАИ.
Так, сигнализацией также можно управлять кнопкой, расположенной в салоне. Однако, о ее расположении знают только специалисты. установившие охранную систему. Если батарейка брелока сядет или выйдет из строя, нажатие данной кнопки может отключить сигнализацию.
Однако существует два типа кнопок - простые, которые отключают сигнализацию одним движением и другие, которые требуют постукивания по ним, как по азбуке Морзе.
Таким образом, при покупке автомобиля следует сразу узнать у специалистов, где именно в авто расположена эта кнопка. В случае приобритения авто на вторичном рынке покупатель может столкнуться с затруднениями, так как предыдущие владельцы могут забыть ее расположение или вовсе не знать о ее существовании.
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