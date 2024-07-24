https://1prime.ru/20240724/knopka-850401686.html

В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители

В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители - 24.07.2024, ПРАЙМ

В ГАИ напомнили о важной кнопке, про которую забывают водители

В современных автомобилях не все кнопки расположены на приборной панели, про многие из них не знают даже опытные водители, сообщает портал NA.ru со ссылкой на... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T16:21+0300

2024-07-24T16:21+0300

2024-07-24T16:21+0300

россия

гаи

https://cdnn.1prime.ru/img/83360/52/833605280_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_4fe4a79660c6ebc12f9c1fd1960bc07e.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В современных автомобилях не все кнопки расположены на приборной панели, про многие из них не знают даже опытные водители, сообщает портал NA.ru со ссылкой на представителя ГАИ.Так, сигнализацией также можно управлять кнопкой, расположенной в салоне. Однако, о ее расположении знают только специалисты. установившие охранную систему. Если батарейка брелока сядет или выйдет из строя, нажатие данной кнопки может отключить сигнализацию.Однако существует два типа кнопок - простые, которые отключают сигнализацию одним движением и другие, которые требуют постукивания по ним, как по азбуке Морзе.Таким образом, при покупке автомобиля следует сразу узнать у специалистов, где именно в авто расположена эта кнопка. В случае приобритения авто на вторичном рынке покупатель может столкнуться с затруднениями, так как предыдущие владельцы могут забыть ее расположение или вовсе не знать о ее существовании.

https://1prime.ru/20240712/prava-850038807.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гаи