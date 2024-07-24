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Надежды рухнули: любителям кофе сделали горькое предупреждение - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Надежды рухнули: любителям кофе сделали горькое предупреждение
Надежды рухнули: любителям кофе сделали горькое предупреждение - 24.07.2024, ПРАЙМ
Надежды рухнули: любителям кофе сделали горькое предупреждение
Цены на кофе продолжают стремительно расти, вызывая тревогу среди любителей этого напитка по всему миру, передает Bloomberg. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T14:59+0300
2024-07-24T14:59+0300
экономика
кофе
цены
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цены на кофе продолжают стремительно расти, вызывая тревогу среди любителей этого напитка по всему миру, передает Bloomberg."Любители кофе по всему миру, которые надеялись, что цены на их ежедневный напиток перестанут расти, должны получить горькое предупреждение: скоро все станет еще хуже", — гооврится в материале.Согласно изданию, элитные зерна арабики и бюджетные сорта робусты выросли в цене из-за перебоев в поставках из Вьетнама и Бразилии. Компании, такие как JM Smucker Co. и крупная сеть американских ресторанов Pret A Manger, повысили цены, чтобы защитить свою маржу.Плохая погода в Вьетнаме и Бразилии вызвала дефицит и сокращение урожая. Некоторые компании ищут более дешевые замены качественному сырью, но эта стратегия перестает работать. Однако рост цен не вызван только погодными условиями, но и растущим спросом, а также стремлением к устойчивости в отрасли.Кроме того, также растет понимание того, что обжарщики кофе долгое время недоплачивали фермерам, и некоторые покупатели пытаются обратить эту тенденцию вспять, чтобы сделать отрасль более устойчивой. Некоторые сырьевые трейдеры даже были вынуждены выйти из своих позиций по кофе под давлением растущих фьючерсов на какао.Все усугубляется тем, что обжарщики, импортирующие кофе в Европу, вскоре должны будут доказывать, что зерна не были выращены на недавно обезлесенных землях. Лишь немногие страны готовы полностью соответствовать требованиям Постановления Европейского союза о борьбе с обезлесением, а значит, поставки будут ограничены, заключили в издании.
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кофе, цены
Экономика, кофе, цены
14:59 24.07.2024
 
Надежды рухнули: любителям кофе сделали горькое предупреждение

Bloomberg: мировые цены на кофе продолжат расти на фоне сокращения урожая

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Цены на кофе продолжают стремительно расти, вызывая тревогу среди любителей этого напитка по всему миру, передает Bloomberg.
"Любители кофе по всему миру, которые надеялись, что цены на их ежедневный напиток перестанут расти, должны получить горькое предупреждение: скоро все станет еще хуже", — гооврится в материале.
Согласно изданию, элитные зерна арабики и бюджетные сорта робусты выросли в цене из-за перебоев в поставках из Вьетнама и Бразилии. Компании, такие как JM Smucker Co. и крупная сеть американских ресторанов Pret A Manger, повысили цены, чтобы защитить свою маржу.
Плохая погода в Вьетнаме и Бразилии вызвала дефицит и сокращение урожая. Некоторые компании ищут более дешевые замены качественному сырью, но эта стратегия перестает работать. Однако рост цен не вызван только погодными условиями, но и растущим спросом, а также стремлением к устойчивости в отрасли.
Кроме того, также растет понимание того, что обжарщики кофе долгое время недоплачивали фермерам, и некоторые покупатели пытаются обратить эту тенденцию вспять, чтобы сделать отрасль более устойчивой. Некоторые сырьевые трейдеры даже были вынуждены выйти из своих позиций по кофе под давлением растущих фьючерсов на какао.
Все усугубляется тем, что обжарщики, импортирующие кофе в Европу, вскоре должны будут доказывать, что зерна не были выращены на недавно обезлесенных землях. Лишь немногие страны готовы полностью соответствовать требованиям Постановления Европейского союза о борьбе с обезлесением, а значит, поставки будут ограничены, заключили в издании.
%Зерна кофе - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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