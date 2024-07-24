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ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера

ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера - 24.07.2024, ПРАЙМ

ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите долгосрочных инвестиций граждан. | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T15:17+0300

2024-07-24T15:17+0300

2024-07-24T15:17+0300

экономика

россия

госдума

банкротство

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите долгосрочных инвестиций граждан. Ранее президент России Владимир Путин поручал создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов, предполагает компенсационные выплаты гражданам – владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) в случае банкротства брокера или управляющей компании. Максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей, как и по банковским вкладам. При этом предполагается, что участие в системе выплаты компенсаций по ИИС будет добровольным для брокеров и управляющих компаний. Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года); а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы с текущего года перевели в ИИС-III. Для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация, определенная указом президента РФ. Согласно пояснительной записке, предполагается, что такой организацией станет фонд, созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Компенсационный фонд будет формироваться за счет: взносов лиц, открывающих и ведущих ИИС-III, и пени за их несвоевременную уплату; имущества, полученного в результате удовлетворения требований уполномоченной организации, перешедших к ней после осуществления компенсационных выплат; доходов от инвестирования (размещения) средств фонда; иных не запрещенных законодательством РФ источников. Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат будут распространяться на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, банкротство