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ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера
ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера - 24.07.2024, ПРАЙМ
ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите долгосрочных инвестиций граждан. | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:17+0300
2024-07-24T15:17+0300
экономика
россия
госдума
банкротство
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите долгосрочных инвестиций граждан. Ранее президент России Владимир Путин поручал создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека. Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов, предполагает компенсационные выплаты гражданам – владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) в случае банкротства брокера или управляющей компании. Максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей, как и по банковским вкладам. При этом предполагается, что участие в системе выплаты компенсаций по ИИС будет добровольным для брокеров и управляющих компаний. Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года); а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы с текущего года перевели в ИИС-III. Для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация, определенная указом президента РФ. Согласно пояснительной записке, предполагается, что такой организацией станет фонд, созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Компенсационный фонд будет формироваться за счет: взносов лиц, открывающих и ведущих ИИС-III, и пени за их несвоевременную уплату; имущества, полученного в результате удовлетворения требований уполномоченной организации, перешедших к ней после осуществления компенсационных выплат; доходов от инвестирования (размещения) средств фонда; иных не запрещенных законодательством РФ источников. Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат будут распространяться на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.
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россия, госдума, банкротство
Экономика, РОССИЯ, Госдума, банкротство
15:17 24.07.2024
 
ГД поддержала компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера

Госдума одобрила в I чтении компенсации по ИИС-III в случае банкротства брокера

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите долгосрочных инвестиций граждан.
Ранее президент России Владимир Путин поручал создать законодательный механизм страхования средств на ИИС-III в размере 1,4 миллиона рублей на человека.
Законопроект, внесенный группой сенаторов и депутатов, предполагает компенсационные выплаты гражданам – владельцам индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) в случае банкротства брокера или управляющей компании. Максимальный размер такой выплаты составит 1,4 миллиона рублей, как и по банковским вкладам.
При этом предполагается, что участие в системе выплаты компенсаций по ИИС будет добровольным для брокеров и управляющих компаний.
Этот механизм будет распространяться лишь на ИИС-III (то есть на ИИС, открываемые с 1 января 2024 года); а также на ИИС, открытые в 2015-2023 годах, которые инвесторы с текущего года перевели в ИИС-III.
Для выплат физлицам при банкротстве брокера или УК будет создан компенсационный фонд. Формировать этот фонд и осуществлять из него выплаты будет уполномоченная некоммерческая организация, определенная указом президента РФ. Согласно пояснительной записке, предполагается, что такой организацией станет фонд, созданный посредством изменения модели деятельности и целевого назначения средств Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.
Компенсационный фонд будет формироваться за счет: взносов лиц, открывающих и ведущих ИИС-III, и пени за их несвоевременную уплату; имущества, полученного в результате удовлетворения требований уполномоченной организации, перешедших к ней после осуществления компенсационных выплат; доходов от инвестирования (размещения) средств фонда; иных не запрещенных законодательством РФ источников.
Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, а его положения в части компенсационных выплат будут распространяться на гарантийные случаи, наступившие после 1 января 2026 года.
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумабанкротство
 
 
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