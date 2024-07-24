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Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле
Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле - 24.07.2024, ПРАЙМ
Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле
Москва сохраняет готовность к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, заявил на... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T19:47+0300
2024-07-24T19:47+0300
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. Москва сохраняет готовность к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, заявил на площадке "Фестиваля новых медиа" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность".Песков подчеркнул, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, мирные переговоры, Дмитрий Песков
Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле
Песков: Россия сохраняет готовность к мирному решению конфликта на Украине
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. Москва сохраняет готовность к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, заявил на площадке "Фестиваля новых медиа" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность".
Песков подчеркнул, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.
В Кремле заявили, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность