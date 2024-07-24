https://1prime.ru/20240724/konflikt-850410976.html

Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле

Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле - 24.07.2024, ПРАЙМ

Россия готова к мирному решению украинского конфликта заявили в Кремле

Москва сохраняет готовность к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, заявил на... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T19:47+0300

2024-07-24T19:47+0300

2024-07-24T20:11+0300

происшествия

россия

украина

мирные переговоры

дмитрий песков

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - ПРАЙМ. Москва сохраняет готовность к началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом, отвечая на вопрос о возможности таких переговоров, заявил на площадке "Фестиваля новых медиа" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность".Песков подчеркнул, что мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта, у России есть задача обеспечения ее безопасности сейчас и для будущих поколений.

https://1prime.ru/20240724/zelenskiy-850407953.html

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россия, украина, мирные переговоры, дмитрий песков