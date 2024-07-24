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Китай поставил в Россию игровых консолей на рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Китай поставил в Россию игровых консолей на рекордную сумму
Китай поставил в Россию игровых консолей на рекордную сумму - 24.07.2024, ПРАЙМ
Китай поставил в Россию игровых консолей на рекордную сумму
Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T06:07+0300
2024-07-24T06:07+0300
экономика
россия
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торговля
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением для взаимной торговли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. По сравнению с предшествующим месяцем поставки в денежном выражении выросли более чем вдвое. Россия по итогам июня вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая - на нашу страну пришлось 2,1% всех поставок. А в первую пятерку торговых партнеров Поднебесной по этому направлению вошли Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). А общий экспорт составил 942,5 миллиона долларов.
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россия, китай, торговля
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, торговля
06:07 24.07.2024
 
Китай поставил в Россию игровых консолей на рекордную сумму

Китай в июне нарастил поставки игровых консолей в Россию вдвое, установив рекорд

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россия в июне закупила у Китая игровых консолей и прочего оборудования для видеоигр на 20,2 миллиона долларов, что стало исторически рекордно высоким значением для взаимной торговли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
По сравнению с предшествующим месяцем поставки в денежном выражении выросли более чем вдвое.
Россия по итогам июня вошла в десятку крупнейших покупателей игровых консолей и сопутствующего оборудования у Китая - на нашу страну пришлось 2,1% всех поставок.
А в первую пятерку торговых партнеров Поднебесной по этому направлению вошли Нидерланды (28,8%), Япония (19,9%), США (14,3%), Великобритания (11%), Испания и Австралия (по 3,3%). А общий экспорт составил 942,5 миллиона долларов.
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