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Объем контейнерного рынка России превысил три миллиона TEU - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Объем контейнерного рынка России превысил три миллиона TEU
Объем контейнерного рынка России превысил три миллиона TEU - 24.07.2024, ПРАЙМ
Объем контейнерного рынка России превысил три миллиона TEU
Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 9,8% в годовом выражении и составил 3,3 миллиона TEU, сообщили в транспортной... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T10:45+0300
2024-07-24T10:45+0300
экономика
россия
контейнеры
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 9,8% в годовом выражении и составил 3,3 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco. "Согласно данным аналитиков Fesco, российский контейнерный рынок по итогам шести месяцев 2024 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,309 миллиона TEU", - говорится в сообщении. В группе отметили, что импорт за январь-июнь увеличился на 6%, до 1,415 миллиона TEU, экспорт - на 10%, до 907 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 687 тысяч TEU, транзитные перевозки - на 20%, до 300 тысяч TEU. "При этом из-за ограничений по отправке контейнерных поездов в направлении Восточного полигона на 27% сократилась перевалка экспорта через порты Дальнего Востока за отчетный период, до 199 тысяч TEU. Также падение на 10% показали импортные контейнерные перевозки из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы, до 333 тысяч TEU", - подчеркнули в Fesco. По итогам июня текущего года контейнерный рынок РФ увеличился на 7% в годовом выражении и составил 553 тысяч TEU, также указали в компании.
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россия, контейнеры
Экономика, РОССИЯ, Контейнеры
10:45 24.07.2024
 
Объем контейнерного рынка России превысил три миллиона TEU

Контейнерный рынок России в I полугодии вырос на 9,8%, до 3,3 миллиона TEU

© fotolia.com / chungkingКонтейнеры
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© fotolia.com / chungking
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский контейнерный рынок по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 9,8% в годовом выражении и составил 3,3 миллиона TEU, сообщили в транспортной группе Fesco.
"Согласно данным аналитиков Fesco, российский контейнерный рынок по итогам шести месяцев 2024 года вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,309 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
В группе отметили, что импорт за январь-июнь увеличился на 6%, до 1,415 миллиона TEU, экспорт - на 10%, до 907 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 15%, до 687 тысяч TEU, транзитные перевозки - на 20%, до 300 тысяч TEU.
"При этом из-за ограничений по отправке контейнерных поездов в направлении Восточного полигона на 27% сократилась перевалка экспорта через порты Дальнего Востока за отчетный период, до 199 тысяч TEU. Также падение на 10% показали импортные контейнерные перевозки из Китая в Россию через сухопутные погранпереходы, до 333 тысяч TEU", - подчеркнули в Fesco.
По итогам июня текущего года контейнерный рынок РФ увеличился на 7% в годовом выражении и составил 553 тысяч TEU, также указали в компании.
 
ЭкономикаРОССИЯКонтейнеры
 
 
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