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В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом

В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом - 24.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом

Москва никогда не отказывалась от переговоров для решения украинского кризиса и сохраняла свою открытость, напомнил журналистам официальный представитель Кремля | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:27+0300

2024-07-24T13:27+0300

2024-07-24T13:28+0300

кремль

дмитрий песков

россия

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров для решения украинского кризиса и сохраняла свою открытость, напомнил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - подчеркнул Песков. При этом озвученный министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посыл прозвучал в унисон с позицией Москвы, добавил Песков. Ранее Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов общаться с российской стороной.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.

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кремль, дмитрий песков, россия, украина, дмитрий кулеба