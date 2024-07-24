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В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом
В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом - 24.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом
Москва никогда не отказывалась от переговоров для решения украинского кризиса и сохраняла свою открытость, напомнил журналистам официальный представитель Кремля | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T13:27+0300
2024-07-24T13:27+0300
2024-07-24T13:28+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров для решения украинского кризиса и сохраняла свою открытость, напомнил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - подчеркнул Песков. При этом озвученный министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посыл прозвучал в унисон с позицией Москвы, добавил Песков. Ранее Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов общаться с российской стороной.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.
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кремль, дмитрий песков, россия, украина, дмитрий кулеба
Кремль, Дмитрий Песков, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
В Кремле указали на "важные детали" в возможных переговорах с Киевом
Песков о возможности переговоров по Украине: важны детали, их мы не знаем
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Москва никогда не отказывалась от переговоров для решения украинского кризиса и сохраняла свою открытость, напомнил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений", - подчеркнул Песков. При этом озвученный министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посыл прозвучал в унисон с позицией Москвы, добавил Песков.
Ранее Кулеба в разговоре с китайским коллегой Ван И заявил
, что Киев готов общаться с российской стороной.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия.
Источник прокомментировал слова Кулебы о переговорах с Москвой