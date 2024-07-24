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Депутаты попросили разработать стандарты безопасности для квестов

Депутаты попросили разработать стандарты безопасности для квестов - 24.07.2024, ПРАЙМ

Депутаты попросили разработать стандарты безопасности для квестов

Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета нижней палаты по сополитике... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T05:41+0300

2024-07-24T05:41+0300

2024-07-24T05:41+0300

происшествия

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и член комитета нижней палаты по сополитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия") просят кабинет министров рассмотреть вопрос, который связан с разработкой и утверждением обязательных стандартов безопасности для всех видов квестов. Обращение, адресованное главе правительства Михаилу Мишустину, имеется в распоряжении РИА Новости. В понедельник в Махачкале около 2.00 мск возник пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова, погибли две посетительницы. "В целях снижения риска причинения вреда здоровью граждан Российской Федерации просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить профильным ведомствам рассмотреть вопрос, связанный с разработкой и утверждением обязательных общих требований и стандартов безопасности для проведения для всех видов развлекательных мероприятий (квестов), в том числе с участием совершеннолетних лиц, а также технических документов на оказание данных услуг", - говорится в тексте письма. Кроме того, депутаты направили обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, попросив взять под личный контроль расследование дела по факту происшествия в Махачкале. "Просим Вас рассмотреть данное обращение по существу поставленных вопросов и взять под личный контроль расследование дела по факту данного происшествия, а также в пределах полномочий принять меры, направленные на защиту прав участников всех видов развлекательных мероприятий (квестов)", - говорится в письме.Как считают депутаты, отсутствие полноценного правового регулирования для всех видов развлекательных мероприятий создает благоприятную почву для повторения таких ситуаций, а учитывая интенсивное развитие рынка квестов в России, инцидентов такого рода может быть больше.

https://1prime.ru/20240722/pozhar-850333215.html

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госдума, правительство рф, следственный комитет