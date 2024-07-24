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ЦБ выдал лицензию НПФ "Тинькофф пенсия" - 24.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ выдал лицензию НПФ "Тинькофф пенсия"
ЦБ выдал лицензию НПФ "Тинькофф пенсия" - 24.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ выдал лицензию НПФ "Тинькофф пенсия"
Банк России выдал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду "Тинькофф... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T11:24+0300
2024-07-24T11:24+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду "Тинькофф пенсия", говорится в сообщении регулятора. НПФ "Тинькофф пенсия" вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. При этом НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Запись в ЕГРЮЛ об НПФ "Тинькофф пенсия" внесена 3 апреля 2024 года. Уставный капитал фонда составляет 150 миллионов рублей. Единственным акционером НПФ является ООО "Т-проекты", которое входит в "ТКС-Холдинг" (головная компания Т-Банка, ранее банк "Тинькофф").
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россия, нпф
Банк России, РОССИЯ, НПФ
11:24 24.07.2024
 
ЦБ выдал лицензию НПФ "Тинькофф пенсия"

ЦБ выдал лицензию негосударственному пенсионному фонду "Тинькофф пенсия"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Банк России выдал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду "Тинькофф пенсия", говорится в сообщении регулятора.
НПФ "Тинькофф пенсия" вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения Банком России в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. При этом НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию.
Запись в ЕГРЮЛ об НПФ "Тинькофф пенсия" внесена 3 апреля 2024 года. Уставный капитал фонда составляет 150 миллионов рублей. Единственным акционером НПФ является ООО "Т-проекты", которое входит в "ТКС-Холдинг" (головная компания Т-Банка, ранее банк "Тинькофф").
 
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