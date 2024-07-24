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Дачникам на заметку. Найден новый способ заработать на сельском хозяйстве

Дачникам на заметку. Найден новый способ заработать на сельском хозяйстве - 24.07.2024, ПРАЙМ

Дачникам на заметку. Найден новый способ заработать на сельском хозяйстве

В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) обозначили возможность производить избыточную электроэнергию, в том числе, для майнинга... | 24.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-24T13:51+0300

2024-07-24T13:51+0300

2024-07-24T15:09+0300

майнинг

легализация майнинга

промышленный майнинг

животноводство

навоз

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) обозначили возможность производить избыточную электроэнергию, в том числе, для майнинга криптовалют, за счет переработки органических отходов животноводства.Согласно документу, имеющемуся в распоряжении агентства "Прайм", органику – проще говоря, навоз – можно перерабатывать методом анаэробного сбраживания. Это снизит вредное воздействие на окружающую среду, а полученный газ пойдет на выработку электроэнергии. Ее частично можно использовать для нужд самого животноводческого комплекса, а избыток пускать на работу дата-центров.Именно так работает экономика замкнутого цикла: ничего впустую не пропадает, и даже потенциально вредные факторы можно направить на пользу. На выходе получается очень дешевое электричество, расчетный срок окупаемости зеленого (экологичного) майнинга – от полутора до трех лет.Развитие майнинговых центров способствует ускорению перехода страны к экономике данных, цифровой трансформации бизнеса и госуправления уровня WEB 3.05, внедрения передовых блокчейн-технологий. А внедрение зеленого майнинга позволит России занять лидирующее место в криптоиндустрии и преодолеть негатив от санкций в финансовой сфере.Законопроект о майнинге, находящийся на рассмотрении в Госдуме, необходимо дополнить положениями, легализующими деятельность предприятий по добыче криптовалют на основе электричества, получаемого от переработки органических отходов. Полученная криптовалюта может использоваться для оборота внутри страны и во внешней торговле, считает автор исследования.

https://1prime.ru/20240723/mayning-850357101.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг, животноводство, навоз