Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме

МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. В нем прописано, в том числе, налогообложение майнинговой деятельности, которое принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли в этом секторе: налогообложению подлежат доходы за вычетом обоснованных расходов на майнинг.Также по нашим оценкам, майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов в криптовалюте. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте. Майнинг является ключевым участником трансграничных расчетов в криптовалюте, ведь это источник чистой криптовалютной ликвидности. Без российских майнеров невозможно создать суверенную платежную инфраструктуру.В США кандидат в президенты Дональд Трамп поставил майнинг и крипторегулирование практически в основу своей предвыборной повестки, стремясь сделать Штаты центром цифровых инноваций.Это неудивительно, ведь еще в прошлом году Россия опередила США по темпам роста отрасли майнинга. Пока наша страна остается на втором месте в мире по объемам добычи криптовалюты, но я уверен, что России по силе добиться и цифрового лидерства в мире во многом благодаря конкурентным преимуществам.Системное и полноценное введение отрасли майнинга в правовое поле несет ряд положительных эффектов:Также регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, снизит перекосы в энергосистеме и существенно сократит энергодефицит, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране. Ведь в наш цифровой век невозможно эффективно конкурировать и быть лидером без разработки и внедрения изобретений и инноваций в сквозных технологиях, к коим и относятся технологии распределенного реестра, служащие основной для майнинга.Автор - Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. В нем прописано, в том числе, налогообложение майнинговой деятельности, которое принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли в этом секторе: налогообложению подлежат доходы за вычетом обоснованных расходов на майнинг.
Также по нашим оценкам, майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов в криптовалюте. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте. Майнинг является ключевым участником трансграничных расчетов в криптовалюте, ведь это источник чистой криптовалютной ликвидности. Без российских майнеров невозможно создать суверенную платежную инфраструктуру.
В США кандидат в президенты Дональд Трамп поставил майнинг и крипторегулирование практически в основу своей предвыборной повестки, стремясь сделать Штаты центром цифровых инноваций.
Это неудивительно, ведь еще в прошлом году Россия опередила США по темпам роста отрасли майнинга. Пока наша страна остается на втором месте в мире по объемам добычи криптовалюты, но я уверен, что России по силе добиться и цифрового лидерства в мире во многом благодаря конкурентным преимуществам.
Системное и полноценное введение отрасли майнинга в правовое поле несет ряд положительных эффектов:
1.
Рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест;
2.
Увеличение налоговых поступлений в бюджет: налогообложение майнинговой деятельности принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли от майнинговой деятельности;
3.
Увеличение выручки энергетических компаний: только один дата-центр мощностью 100 МВт потребляет 832 млн кВтч электроэнергии в год;
4.
Предоставление финансовой ликвидности для внешнеторговых расчетов: по нашим оценкам майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов;
5.
Снижение стоимости электрической энергии для всех потребителей: дата-центры для энергоемких вычислений эффективно участвуют в программе управления спросом на электроэнергию, что позволяет снижать стоимость электрической энергии для всех потребителей, а также снижать негативное воздействие на окружающую среду.
Также регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, снизит перекосы в энергосистеме и существенно сократит энергодефицит, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране. Ведь в наш цифровой век невозможно эффективно конкурировать и быть лидером без разработки и внедрения изобретений и инноваций в сквозных технологиях, к коим и относятся технологии распределенного реестра, служащие основной для майнинга.
Автор - Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.