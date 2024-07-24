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Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме - 24.07.2024, ПРАЙМ
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Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме
Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме - 24.07.2024, ПРАЙМ
Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. В нем прописано, в том числе, налогообложение... | 24.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-24T15:36+0300
2024-07-24T15:38+0300
мнения аналитиков
майнинг
легализация майнинга
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850400214.jpg?1721824691
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. В нем прописано, в том числе, налогообложение майнинговой деятельности, которое принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли в этом секторе: налогообложению подлежат доходы за вычетом обоснованных расходов на майнинг.Также по нашим оценкам, майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов в криптовалюте. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте. Майнинг является ключевым участником трансграничных расчетов в криптовалюте, ведь это источник чистой криптовалютной ликвидности. Без российских майнеров невозможно создать суверенную платежную инфраструктуру.В США кандидат в президенты Дональд Трамп поставил майнинг и крипторегулирование практически в основу своей предвыборной повестки, стремясь сделать Штаты центром цифровых инноваций.Это неудивительно, ведь еще в прошлом году Россия опередила США по темпам роста отрасли майнинга. Пока наша страна остается на втором месте в мире по объемам добычи криптовалюты, но я уверен, что России по силе добиться и цифрового лидерства в мире во многом благодаря конкурентным преимуществам.Системное и полноценное введение отрасли майнинга в правовое поле несет ряд положительных эффектов:Также регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, снизит перекосы в энергосистеме и существенно сократит энергодефицит, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране. Ведь в наш цифровой век невозможно эффективно конкурировать и быть лидером без разработки и внедрения изобретений и инноваций в сквозных технологиях, к коим и относятся технологии распределенного реестра, служащие основной для майнинга.Автор - Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
ПРАЙМ
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Олег Огиенко
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Олег Огиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/18/850399543_0:196:1066:1262_100x100_80_0_0_f2dbee7aeb658bfac75a17e8b55fded7.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, майнинг, легализация майнинга
Мнения аналитиков, майнинг, легализация майнинга
15:36 24.07.2024 (обновлено: 15:38 24.07.2024)
 
Найден новый источник доходов бюджета: закон уже в Госдуме

Эксперт Огиенко: налог на майнинг может принести в бюджет 50 млрд рублей в год

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Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
Олег Огиенко
Заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют. В нем прописано, в том числе, налогообложение майнинговой деятельности, которое принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли в этом секторе: налогообложению подлежат доходы за вычетом обоснованных расходов на майнинг.
Также по нашим оценкам, майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов в криптовалюте. Мы видим интерес участников ВЭД в расчетах в криптовалюте. Майнинг является ключевым участником трансграничных расчетов в криптовалюте, ведь это источник чистой криптовалютной ликвидности. Без российских майнеров невозможно создать суверенную платежную инфраструктуру.
В США кандидат в президенты Дональд Трамп поставил майнинг и крипторегулирование практически в основу своей предвыборной повестки, стремясь сделать Штаты центром цифровых инноваций.
Это неудивительно, ведь еще в прошлом году Россия опередила США по темпам роста отрасли майнинга. Пока наша страна остается на втором месте в мире по объемам добычи криптовалюты, но я уверен, что России по силе добиться и цифрового лидерства в мире во многом благодаря конкурентным преимуществам.
Системное и полноценное введение отрасли майнинга в правовое поле несет ряд положительных эффектов:
  1. 1.
    Рост инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест;
  2. 2.
    Увеличение налоговых поступлений в бюджет: налогообложение майнинговой деятельности принесет стране около 50 миллиардов рублей налогов в год с 2026 года при введении опробованного повсеместно в мире подхода налогообложения прибыли от майнинговой деятельности;
  3. 3.
    Увеличение выручки энергетических компаний: только один дата-центр мощностью 100 МВт потребляет 832 млн кВтч электроэнергии в год;
  4. 4.
    Предоставление финансовой ликвидности для внешнеторговых расчетов: по нашим оценкам майнеры могут принести около 240 миллиардов рублей чистой криптовалютной ликвидности для внешнеторговых расчетов;
  5. 5.
    Снижение стоимости электрической энергии для всех потребителей: дата-центры для энергоемких вычислений эффективно участвуют в программе управления спросом на электроэнергию, что позволяет снижать стоимость электрической энергии для всех потребителей, а также снижать негативное воздействие на окружающую среду.
Также регулирование несет позитивные стимулы для бизнеса, снизит перекосы в энергосистеме и существенно сократит энергодефицит, создаст задел для развития цифровых инноваций в стране. Ведь в наш цифровой век невозможно эффективно конкурировать и быть лидером без разработки и внедрения изобретений и инноваций в сквозных технологиях, к коим и относятся технологии распределенного реестра, служащие основной для майнинга.
Автор - Олег Огиенко, заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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